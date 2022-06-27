بايدن يواصل مواقفه الساخرة …شاهد موقف مثيرمع رئيس الوزراء الهندي

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – السفير‭ ‬البريطاني‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭: ‬إلغاء‭ ‬تأشيرة‭ ‬السفر‭ ‬للبحرينيين‭ ‬ومواطني‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬

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