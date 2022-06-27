ضبط 52 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي

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توزيع 4 آلاف مظلة على الحجاج
وزعت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية برئاسة شؤون الحرمين 4 آلاف مظلة شمسية، على...
بيئة عسير تنظم ورشة آلية جمع العينات للتقصي عن السالمونيلا
نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير اليوم ورشة بعنوان آلية جمع العينات للتقصي عن ميكروب السالمونيلا والتي تهدف إلى...
المحاكم العمالية تصدر 3.3 آلاف حكم خلال يونيو
علمت "دوت الخليج" من مصادر مطلعه أن المحاكم العمالية أصدرت 3.3 آلاف حكم خلال شهر يونيو الماضي من العام الجاري 2022م، وشكلت قضايا الأجور منها...
المحكمة العُليا تدعو لتحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأربعاء
دعت المحكمة العُليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأربعاء الثلاثين من شهر ذي القعدة...
نشاط في الرياح المثيرة للأتربة على عدد من المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار...
13 ألف جولة للوقوف على خدمة ضيوف الرحمن
بلغ عدد الجولات الميدانية التي نفذها قطاع الأدلاء في المدينة المنورة منذ بداية موسم الحج أكثر من 13000 جولة، توزعت ما بين متابعة...
الكمامة تغيب عن اختبارات الفصل الدراسي الثالث
أدى 4.980.229 طالباً وطالبة في مدارس التعليم العام والأهلي اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث والعام الدراسي الحالي، لطلاب المرحلة...
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