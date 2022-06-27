ضبط 52 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي

توزيع 4 آلاف مظلة على الحجاج وزعت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية برئاسة شؤون الحرمين 4 آلاف مظلة شمسية، على... مكة المكرمة: دوت الخليج مكة المكرمة: دوت الخليج 28 ذو القعدة 1443 هـ 28 ذو القعدة 1443 هـ

بيئة عسير تنظم ورشة آلية جمع العينات للتقصي عن السالمونيلا نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير اليوم ورشة بعنوان آلية جمع العينات للتقصي عن ميكروب السالمونيلا والتي تهدف إلى... أبها :دوت الخليج أبها :دوت الخليج 28 ذو القعدة 1443 هـ 28 ذو القعدة 1443 هـ

المحاكم العمالية تصدر 3.3 آلاف حكم خلال يونيو علمت "دوت الخليج" من مصادر مطلعه أن المحاكم العمالية أصدرت 3.3 آلاف حكم خلال شهر يونيو الماضي من العام الجاري 2022م، وشكلت قضايا الأجور منها... دوت الخليج دوت الخليج 28 ذو القعدة 1443 هـ 28 ذو القعدة 1443 هـ

المحكمة العُليا تدعو لتحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأربعاء دعت المحكمة العُليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأربعاء الثلاثين من شهر ذي القعدة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 28 ذو القعدة 1443 هـ 28 ذو القعدة 1443 هـ

نشاط في الرياح المثيرة للأتربة على عدد من المناطق توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 28 ذو القعدة 1443 هـ 28 ذو القعدة 1443 هـ

13 ألف جولة للوقوف على خدمة ضيوف الرحمن بلغ عدد الجولات الميدانية التي نفذها قطاع الأدلاء في المدينة المنورة منذ بداية موسم الحج أكثر من 13000 جولة، توزعت ما بين متابعة... المدينة المنورة : علي العمري المدينة المنورة : علي العمري 28 ذو القعدة 1443 هـ 28 ذو القعدة 1443 هـ

الكمامة تغيب عن اختبارات الفصل الدراسي الثالث أدى 4.980.229 طالباً وطالبة في مدارس التعليم العام والأهلي اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث والعام الدراسي الحالي، لطلاب المرحلة... المدينة المنورة : سعد الحربي المدينة المنورة : سعد الحربي 28 ذو القعدة 1443 هـ 28 ذو القعدة 1443 هـ

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