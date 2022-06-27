توزيع 4 آلاف مظلة على الحجاج

وزعت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية برئاسة شؤون الحرمين 4 آلاف مظلة شمسية، على الحجاج والعاملين في المسجد الحرام لحمايتهم من أشعة الشمس.

وذلك ضمن مبادرة "اجتماعي" بعنوان "مظلة الحرمين" أحد برامج حملة الرئاسة التي أطلقتها بعنوان "خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا" في عامها العاشر تحت شعار الجودة والريادة في حسن الهداية وتميز الرفادة وكرم الوفادة، والتي تهدف إلى تقديم عدة مبادرات وبرامج لتوفير أرقى وأفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وخدمة ضيوف الرحمن.

وتهدف المبادرة إلى حماية الحجاج من حرارة الشمس خلال أدائهم مناسكهم، والعاملين في خدمتهم من منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وأبطال الأمن والصحة، والمتطوعين داخل المسجد الحرام وساحاته، وجاءت ضمن حزمة من المبادرات التي تقدمها الرئاسة لضيوف الرحمن.