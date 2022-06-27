شكرا لقرائتكم خبر عن خاص لـ ”الخليج 365”.. تطوير نظام السفر إلى بريطانيا العام المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - علمت "اليوم" أن المملكة المتحدة تعمل على تطوير نظام الإعفاء الإلكتروني للتأشيرات المعمول فيها حاليا لمواطني المملكة الذين يرغبون في زيارة المملكة المتحدة، والانتقال إلى نظام تصاريح السفر الإلكترونية ETA"" .

وسيتم تطبيق النظام في العام 2023، مما سيسهل على السعوديين الزائرين إلى بريطانيا للدواعي التجارية أو السياحة، موضحة أنه عند إصدار تصريح السفر الإلكتروني، سيكون التصريح صالحا لرحلات متعددة على مدار فترة ممتدة.

من جهتها، قالت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل - في تصريحات صحفية - ,هذه الخطوة تعني أن دول الخليج ستكون ضمن الدول الأوائل في العالم للاستفادة من نظام تصاريح السفر الإلكترونية و السفر بدون تأشيرة إلى المملكة المتحدة".