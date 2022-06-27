اخبار الخليج – وزير الخارجية يستقبل نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – جمشير: البحرين حريصة على مواصلة تطوير قطاع التخطيط العمراني وتعزيز التنمية الحضرية بما يسهم في بناء مجتمعات عمرانية نموذجية ومتكاملة

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