مبادرة طريق مكة تواصل أعمالها في دول إندونيسيا وباكستان وماليزيا والمغرب وبنجلاديش

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

تواصل مبادرة طريق مكة تنفيذ أعمالها في صالات المبادرة في مطارات جمهورية إندونيسيا وجمهوية باكستان ومملكة ماليزيا والمملكة المغربية وجمهورية بنجلاديش؛ وذلك استمرارًا لجهود المملكة في التيسير على ضيوف الرحمن، وحرصها على رعايتهم وسقايتهم وإعانتهم والاهتمام بشؤونهم في كل بقاع الأرض.

وتبذل فرق تنفيذ المبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، جهودًا كبيرة في إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن المستفيدين من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة.

ويحظى ضيوف الرحمن المستفيدون من المبادرة عند وصولهم إلى مطارَيْ الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، برعاية واهتمام، حيث خصصت لهم مسارات ينتقلون منها مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.