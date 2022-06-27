الفرع الجديد لمستشفى السعودي الألماني في حي الجامعة بجدة يستقبل مولوده الأول

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن فرع جدة الجديد من مستشفيات «السعودي الألماني الصحية»، مجموعة الرعاية الصحية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن استقبال مولوده الأول بعد الافتتاح مباشرة، حيث كانت الولادة ميسرةً ولم تتلها أي مضاعفات، وتلقت الأم وطفلها الرعاية والاهتمام البالغين في جميع مراحل الولادة، وكلاهما في حالةٍ صحيةٍ ممتازة.

وشكلت ولادة الطفل (غيث) بشرى سعيدةً لطاقم المستشفى الجديد، الذي تم افتتاحه حديثاً في حي الجامعة في مدينة جدة. وتكريماً لمولوده الأول، تعهد المستشفى بتقديم الرعاية الصحية المجانية للطفل (غيث) لمدة عامٍ كامل، شاملةً المراجعات والخدمات الطبية. وقد حظيت الأم بكافة وسائل الراحة أثناء إقامتها في المستشفى، وتلقت أفضل أشكال الرعاية الصحية بإشراف طاقم طبي متميز من أطباء التوليد والتخدير وفريق التمريض وبفضل إمكانيات المستشفى الجديد ومرافقه الطبية عالمية المستوى، وكانت ولادتها يسيرةً وخاليةً من الألم، على الرغم من كونه مولودها الثالث.

ويُذكر أن افتتاح المستشفى الجديد جاء في إطار إستراتيجية التوسع التي تتبناها «السعودي الألماني الصحية» لمواكبة الطلب المتنامي على الخدمات الطبية عالية الجودة، وتعزيز حضورها في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، ودفع عجلة تحول منظومة الرعاية الصحية تماشياً مع مُستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وأوضحت المجموعة أنَّ الطاقم الطبي والتمريضي للمستشفى الجديد بات على أتم الجهوزية لمُباشرة العمل في الأقسام الرئيسية، ومن ضمنها قسم الأمراض الباطنية العامة؛ وقسم طب الأطفال؛ وقسم طب النساء والولادة.

وقال الرئيس العام ونائب رئيس مجلس الإدارة للسعودي الألماني الصحية مكارم صبحي بترجي: «يأتي افتتاح المستشفى الجديد تماشياً مع رؤيتنا الرامية لتوسيع نطاق المستفيدين من خدماتنا الطبية لتشمل أكبر عددٍ ممكن من المرضى في المنطقة عموماً والمملكة العربية السعودية خصوصاً، والمضي قُدماً في تطبيق نموذجنا الفريد للرعاية الصحية، القائم على الجمع بين خبراتنا الممتدة لعقودٍ من الزمن، ونخبة الأطباء الأخصائيين والاستشاريين وأحدث ابتكارات الرعاية الصحية».

ويعتبر فرع جدة (حي الجامعة) الثامن للمجموعة في المملكة، ويمثل إضافةً نوعية للقطاع الصحي الذي يخدم أبناء المنطقة الغربية، ونقلةً في جودة وكفاءة الرعاية الصحية محلياً. وتضاف هذه الخطوة إلى الإنجازات المستمرة للمجموعة في إطار التزامها بدعم رحلة تحول وتطور قطاع الرعاية الصحية في المملكة تماشياً مع “رؤية المملكة 2030”.

وتشمل التخصّصات الرئيسية والفرعية للمستشفى الجديد قسم أمراض النساء والولادة، والذي تشمل خدماته عمليات الولادة داخل غرفة العمليات في المستشفى، والجراحة بالمنظار، وتنظير الرحم؛ وقسم طب الأطفال؛ الذي يتولى معالجة أمراض الأطفال العامة وأمراض الصدر وإجراء جراحات الأطفال، وخدمات العناية المركزة، وعلاج أمراض القلب، وأمراض الغدد الصماء والكلى؛ وكذلك أقسام الأمراض الباطنية؛ والأمراض الصدرية والحالات التحسسية؛ والأمراض العصبية؛ والجراحة العامة؛ وجراحة العظام؛ وعيادة القلب؛ وعيادة أمراض الكلى؛ وأمراض الجهاز الهضمي والمناظير؛ والأمراض الجلدية؛ والغدد الصماء؛ وجراحة المسالك البولية؛ وجراحات الأنف والأذن والحنجرة.

وسيقدم المستشفى الجديد نموذجاً مبتكراً للرعاية الطبية، مستعيناً بفريق قوامه نُخبة الأطباء والاستشاريين، مدعوماً بأحدث التجهيزات الطبية، لتوفير رعاية متكاملة للمرضى وفق أفضل الممارسات العالمية تجسيداً لشعار المجموعة «نرعاكم كأهالينا».