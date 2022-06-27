اخبار الخليج – مكافحة المخدرات: القبض على آسيوي بحوزته مواد مخدرة

محمد بن مسعود - الدمام - تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية من القبض على شخص آسيوي (36 عاماً)، بحوزته كمية من المواد المخدرة.

وأوضحت الإدارة بأنه بعد تلقي معلومات بهذا الشأن، باشرت الشرطة عمليات البحث والتحري والتي أسفرت عن تحديد هوية المذكور والقبض عليه وبحوزته كمية من مادتي الشبو والماريجوانا تقدر قيمتها السوقية ما يقارب سبعة آلاف دينار.

وأشارت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة.

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