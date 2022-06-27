شكرا لقرائتكم خبر عن 90 عاماً على العلاقات.. المملكة وإيطاليا تستعرضان تعزيز العمل المشترك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية إيطاليا السيد لويجي دي مايو.

وفي بداية الاستقبال، نوه الوزيران بالعلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين، وذلك بالتزامن مع مرور 90 عاماً على بداية العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، إذ يعود تاريخ بدايتها إلى العام 1932م.

كما استعرض الوزيران أبرز ما جاء في أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإيطالية، والتي عقدت اليوم في العاصمة الرياض، بهدف تعزيز العمل المشترك، والعلاقات الثنائية في كافة مجالات التعاون، بالإضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وتطرق الوزيران إلى أبرز الفرص الاستثمارية المطروحة على هامش منتدى الاستثمار السعودي الإيطالي، الذي استضافته الرياض اليوم، بحضور عددٍ من الجهات الحكومية، وكبرى شركات القطاع الخاص في البلدين الصديقين، وذلك لاستكشاف الفرص الاستثمارية بمختلف القطاعات، في ضوء رؤية المملكة 2030.