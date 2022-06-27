شكرا لقرائتكم خبر عن 21 خدمة جديدة.. «ناجز» يقدم خدماته لمليون مستفيد خلال 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة العدل أن إجمالي المستفيدين من خدماتها العدلية المقدمة رقميًا عبر تطبيق الأجهزة الذكية تجاوزوا مليون مستفيد، وذلك خلال العام الجاري 2022م.

وأشارت الوزارة إلى أن تطبيق ناجز شهد خلال العام إطلاق 21 خدمة جديدة، أهمها كتابات العدل المتنقلة، وإتاحة تحميل صك الحكم، والتحقق من صك حكم، والاستعلام عن طلبات التنفيذ، وخدمة المواعيد (حجز موعد - الاستعلام عن موعد)، وخدمات التحقق (فواتير فرجت - حالة اجتماعية - وكالة - معاملة)، بالإضافة لخدمات مأذوني الأنكحة (طلب ترخيص- تجديد رخصة- إعادة قيد)، إلى جانب توفير التطبيق لدليل مأذوني الأنكحة.

وأوضحت الوزارة أن أكثر الخدمات استخدامًا في التطبيق شملت خدمات الاستعلام عن القضايا، والاستعلام عن العقارات، وحجز موعد مع مرفق عدلي، والتحقق من فواتير فُرجت، والتحقق من حالة اجتماعية، وطلب ترخيص مأذون، وخدمة كتابات العدل المتنقلة.

ويمتاز تطبيق "ناجز" بالكثير من الخصائص؛ إذ يكفي تسجيل الدخول مرة واحدة على تطبيق "ناجز" للحصول على أي خدمة يطلبها المستفيد، مما يسهل الأمر ويختصر الوقت عليه، كما أن التطبيق يُغني المستفيدين من مواطنين ومقيمين وقطاعات الأعمال عن زيارة المقرات العدلية.

وكانت وزارة العدل قد أطلقت تطبيق ناجز ضمن خطتها للتحول الرقمي والتوسع في خدماتها الإلكترونية كافة، وأسهم تطبيق وبوابة ناجز Najiz.sa في عمل نقلة نوعية في خدمات الوزارة من خلال رقمنة العديد من الخدمات المقدمة للمستفيدين تيسيرًا لهم وتحقيقًا لمبدأ العدالة الناجزة، وحفظًا للحقوق عبر أفضل الحلول التقنيّة.