لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى تناقش التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان بمشاركة رئيس الهيئة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور هادي بن علي اليامي -عبر الاتصال المرئي- بمشاركة معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1442 / 1443هـ.
ودرست اللجنة خلال الاجتماع أبرز منجزات الهيئة والصعوبات التي واجهتها خلال عام التقرير؛ وذلك تمهيدًا لإعداد تقاريرها المتضمنة توصياتها والرفع بها إلى المجلس لعرضها أمام أعضاء المجلس خلال المدة المقبلة واتخاذ القرار المناسب حيالها.
يذكر أنَّ لجنة حقوق الإنسان -إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى- التي تدرس حسب اختصاصاتها تقارير الأداء السنوية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بجوانب حقوق الإنسان التي تحال إليها من المجلس لدراستها وتقديم تقاريرها بشأنها لرفعها أمام المجلس لمناقشتها.
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