اخبار الخليج – ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين 3 مدراء في وزارة التربية والتعليم

محمد بن مسعود - الدمام - صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم (35) لسنة 2022 بتعيين مدراء في وزارة التربية والتعليم، جاء فيه:
المادة الأولى:
يُعين في وزارة التربية والتعليم كل من:
1- السيد فواز أحمد الشروقي – مديراً لإدارة الاتصال
2- السيدة نادية سعيد ناجي المريسي – مديراً لإدارة نظم المعلومات
3- السيدة زهرة عبدالله عيسى الدلال – مديراً لإدارة الخدمات الطلابية
المادة الثانية:
على وزير التربية والتعليم تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
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