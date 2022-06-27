اخبار الخليج – جلالة الملك المعظم يصدر مرسوماً بتعيين 3 وكلاء مساعدين في وزارة التربية والتعليم

محمد بن مسعود - الدمام - صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم (30) لسنة 2022، بتعيين وكلاء مساعدين في وزارة التربية والتعليم، جاء فيه:
المادة الأولى:
يُعين في وزارة التربية والتعليم كل من:
1. الدكتورة سماح محمد سليمان العجاوي – وكيلاً مساعداً لتطوير سياسات التعليم والتَّعَلُم.
2. الدكتورة سناء سعيد عبدالله الحداد – وكيلاً مساعداً للاستراتيجيات والأداء.
3. السيد هيثم عيسى علي السهلي – وكيلاً مساعداً للخدمات المسانِدة.
المادة الثانية:
على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
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