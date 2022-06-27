أمير القصيم يستقبل رئيس و أهالي مركز البصر

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة بمدينة بريدة، رئيس مركز البصر محمد المحيميد ، وعدداً من أهالي المركز بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان .

وأكد سموه خلال اللقاء توجيهات القيادة الرشيدة – حفظها الله -، بتوفير جميع الخدمات للمواطنين في جميع أنحاء المنطقة، وتسهيل حصولهم عليها، مشيرًا إلى أن المنطقة تشهد تطورًا و نقلات نوعية في الخدمات والمشاريع التنموية، التي تعكس الجهود المبذولة لرقي محافظات ومراكز القصيم، وتحسين جودة الحياة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

من جانبهم، أعرب رئيس واهالي مركز البصر عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير القصيم على اهتمامه ومتابعته المستمرة لكل ما يخدم أهالي المركز .