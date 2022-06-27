اليوم.. التتويج بالذهب بين الهلال والاتحاد.. و7 أندية تطارد شبح الهبوط

محمد بن مسعود - الدمام - يسدل الستار مساء الإثنين، على أهم وأطول بطولة كرة قدم في المملكة، إذ يترقب عشاق الساحرة المستديرة وجماهير فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، انطلاق الجولة 30 والأخيرة بثماني مواجهات.

ويترقب أنصار فريقي الهلال والاتحاد صافرة النهاية لمعرفة هوية بطل النسخة الأطول (2021-2022)، فيما تعيش جماهير 7 أندية، أمل نجاة فرقها من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى (دوري يلو).

وتشهد نسخة هذا الموسم من دوري المحترفين، ظاهرة لا تتكرر كثيراً في النسخ السابقة، تتمثل في التقارب النقطي الذي يضع صاحب المركز التاسع في مهب الريح، ومطارد من شبح الهبوط لمصاف أندية الدرجة الأولى.

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مباريات الجولة الحاسمة والأخيرة الـ8 المرتقبة، ستقام في توقيت واحد، على غرار الجولة السابقة الـ29، ويلتقي فيها كل من: “الهلال ضد الفيصلي، الاتحاد ضد الباطن، النصر ضد الفتح، الشباب ضد الأهلي، الطائي ضد الحزم، الرائد ضد أبها، الفيحاء ضد الاتفاق، ضمك ضد التعاون”، وجميع تلك المباريات تنطلق في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.