أمير القصيم يرأس اجتماع اللجنة العليا التاسع لمتابعة أعمال مكافحة سوسة النخيل الحمراء بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، رئيس اللجنة العليا لمتابعة مكافحة سوسة النخيل الحمراء بالمنطقة , بمخرجات عمل وجهود اللجنة التي اسهمت في تحقيق نتائج مأمولة, منوهاً بما يتلقاه قطاع وزارة البيئة والمياه والزراعة ، والمزارعين بالمملكة من دعم القيادة الرشيدة – حفظها الله – للمساهمة في تنمية هذا المنتج الوطني والمحافظة عليه, مشيداً بدعم معالي وزير البيئة والمياه والزراعة والجهود المبذولة من قبل فرع الوزارة بالمنطقة في مكافحة سوسة النخيل الحمراء , معبرا عن شكره للمشاركين في مراكز مكافحة سوسة النخيل .

وأكد أهمية مواصلة تعزيز الحملات التوعوية بين القطاعات الحكومية والمزارعين لمكافحة سوسة النخيل, والتوسع في نطاق التوعية من خلال المشاركة في المهرجانات والفعاليات بالمنطقة وتكثيف الرسائل التوعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتفعيل دورها لبيان آثار سوسة النخيل لحين الانتهاء منها والقضاء عليها بشكل كامل بالمنطقة, حاثاً المزارعين على أهمية التكاتف للوصول إلى الأهداف المنشودة .

جاء ذلك خلال رئاسة سموه بمكتبه في الأمارة اليوم، الاجتماع التاسع للجنة العليا لمتابعة أعمال مكافحة سوسة النخيل الحمراء بالمنطقة، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان, وأعضاء اللجنة.

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وناقش الاجتماع خطة العمل التي تشمل السيطرة على الإصابة وخفضها, وتطبيق الخطة التنفيذية للإدارة المتكاملة , وتكثيف عمل برنامج المكافحة والرفع بتقارير دورية عن معدل الإصابات ومراقبه المزارع المغلقة والمهملة, والعمل على الوصول إلى النسبة المنخفضة للإصابة والمستهدفة مستقبلا “الصفر الافتراضي” وذلك بتكثيف الكشف والعلاج والإرشاد والتوعية .

كما استعرض الاجتماع التوصيات والنتائج المحققة من الاجتماع السابق ، وتقرير عن ما تم خلال هذا العام اشتمل على فحص 10,310,453 مليون نخله ، منها 76,777 ألف نخلة مصابة , وإزالة 2,216 نخلة, ومعالجة 59,643 نخلة .