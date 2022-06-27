وزير البيئة والمياه والزراعة يرأس اجتماع مجلس إدارة صندوق البيئة

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – «التنمية السياسية» في ختام ندوة «الريادة الوطنية في الدبلوماسية البرلمانية»: نجاحات وطنية بتكامل العمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

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