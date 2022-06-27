جمع 454 مليون دولار.. تغطية اكتتاب «تيكوم» 21 ضعفاً

محمد بن مسعود - الدمام - اجتذب اكتتاب مجموعة «تيكوم» المشغلة لمجمع الأعمال بدبي طلبات بقيمة 9.63 مليار دولار، في أحدث إدراج في الشرق الأوسط يستقطب طلباً قوياً من المستثمرين وسط طفرة في مبيعات الأسهم إقليمياً.

باعت حكومة دبي 625 مليون سهم بسعر 2.67 درهم للسهم، وجمعت 454 مليون دولار، بحسب بيان صدر الاثنين.

أغرت الشركة المستثمرين بعائد توزيعات يصل إلى حوالي 6%، في أعقاب اتجاه إقليمي لجذب المستثمرين بعوائد مجزية، فيما تبلغ القيمة السوقية لـ»تيكوم» 13.4 مليار درهم (3.65 مليار دولار).

تم تحديد النطاق السعري عند 2.46 درهم إلى 2.67 درهم للسهم. وقدم المستثمرون أوامر شراء كافية لتغطية دفاتر الاكتتاب في غضون ساعات من اليوم الأول للطرح. على الرغم من أنه تمت تغطيته 21 مرة، إلا أن الاكتتاب العام لشركة «تيكوم» أثبت أنه أقل شعبية من بعض الاكتتابات الشرق أوسطية الأخيرة.

كان الاكتتاب الرئيسي في دبي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) قد تجاوزت تغطيته 37 مرة، باستثناء المستثمرين الاستراتيجيين والمستثمرين الأساسيين. في حين بلغت تغطية اكتتاب شركة «بروج» المتخصصة بالبلاستيك 42 ضعفاً.

تتجه الاكتتابات العامة الأولية في الشرق الأوسط إلى تحقيق أفضل نصف عام أول لها على الإطلاق، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط وتدفقات الأموال الأجنبية إلى دعم الأسهم المحلية وتشجيع الشركات على الاستفادة من الأسواق. يبدو أن طلب المستثمرين القوي على الاكتتابات قد صمد بالرغم من التصحيح الحاد الذي شهدته الأسهم الإقليمية منذ مايو، في أعقاب عمليات البيع المكثفة في أسواق الأسهم العالمية وكذلك الانخفاض الأخير في أسعار النفط.

الطرح العام الأولي لـ»تيكوم» هو الثاني من بين 10 عمليات إدراج مقررة للأصول المملوكة للحكومة كجزء من خطط دبي لتعميق أسواق رأس المال بعد سنوات من ضعف أحجام التداول. كان طرح «ديوا» بقيمة 6.1 مليار دولار في أبريل أول هذه الإدراجات، ومن المقرر إطلاق اكتتاب نظام «سالك» لرسوم الطرق في الإمارة بعد الصيف، وفق «بلومبيرغ نيوز».

تضم «تيكوم» أكثر من 7500 شركة و10 مجمعات تجارية كبيرة بما في ذلك «مدينة دبي للإنترنت» و»مدينة دبي للإعلام»، حيث تتخذ منها مقراً عدد من الشركات مثل «مايكروسوفت» وغوغل» التابعة لـ»ألفابيت» و»فيسبوك» التابعة لـ»ميتا».

يأتي الإدراج فيما ارتفعت قيم العقارات في دبي، متجاوزة الزيادات في كل المدن الرئيسية الأخرى في العام الماضي، وفقاً لما ذكرته شركة «نايت فرانك».

يبدأ تداول أسهم «تيكوم» في «سوق دبي المالي» في الخامس من يوليو.

يعمل كمديرين ومنسقين عالميين للاكتتاب بشكل مشترك كل من: «بنك الإمارات دبي الوطني»، و»بنك أبوظبي الأول»، ومجموعة «غولدمان ساكس»، و»مورغان ستانلي»، ومجموعة «يو بي إس».