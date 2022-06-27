بيئة عسير تنظم ورشة آلية جمع العينات للتقصي عن السالمونيلا

مدير عام فرع الوزارة بعسير المهندس عبدالله الويمني أشاد بالورشة وكافة الدورات التي تقيمها الوزارة مؤكدا أن نشر التوعية والمعرفة والمعلومات العلمية هام للغاية مؤكدا حرص الوزارة على التطوير المستمر وتكثيف الدورات والورش والفعاليات الهادفة التي من شأنها تطوير الموظف وتوعية المواطن الكريم والمجتمع بشكل عام.
الجدير ذكره تختتم دورة مكافحة أمراض النحل وإدارتها غداً بنفس فرع الوزارة بعسير وسط حضور جيد.
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