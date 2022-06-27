بيئة عسير تنظم ورشة آلية جمع العينات للتقصي عن السالمونيلا

نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير اليوم ورشة بعنوان آلية جمع العينات للتقصي عن ميكروب السالمونيلا والتي تهدف إلى شرح الآلية للأطباء والمساعدين البيطريين لمرض بكتيري معوي متفاوت الحدة والتأثير يصيب الحيوانات والطيور والبشر ذات سلالات مختلفة الضراوة والأمراض، وحضر الورشة في قاعة فهد الفرطيش بفرع الوزارة بحي الموظفين 15 ما بين طبيب ومساعد بيطري من مختلف فروع الوزارة في الجنوب، قدم الورشة الدكتور عمر سعد النويس المتخصص في هذا المجال، وتحرص إدارة الصحة والرقابة البيطرية في الوزارة على إقامة هذه الورشة في مختلف الفروع على مستوى المملكة.

مدير عام فرع الوزارة بعسير المهندس عبدالله الويمني أشاد بالورشة وكافة الدورات التي تقيمها الوزارة مؤكدا أن نشر التوعية والمعرفة والمعلومات العلمية هام للغاية مؤكدا حرص الوزارة على التطوير المستمر وتكثيف الدورات والورش والفعاليات الهادفة التي من شأنها تطوير الموظف وتوعية المواطن الكريم والمجتمع بشكل عام.

الجدير ذكره تختتم دورة مكافحة أمراض النحل وإدارتها غداً بنفس فرع الوزارة بعسير وسط حضور جيد.