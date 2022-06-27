المحاكم العمالية تصدر 3.3 آلاف حكم خلال يونيو

علمت "دوت الخليج" من مصادر مطلعه أن المحاكم العمالية أصدرت 3.3 آلاف حكم خلال شهر يونيو الماضي من العام الجاري 2022م، وشكلت قضايا الأجور منها أكثر من 51%، إذ بلغت أكثر من 1,7 ألف حكم.

وأوضحت المصادر أن دعاوى مكافأة نهاية الخدمة التي استقبلتها المحاكم العمالية خلال شهر مايو الماضي بلغت 646 دعوى، بينما بلغت دعاوى إنهاء العلاقة العمالية من صاحب العمل 179 دعوى، ودعاوى إنهاء العلاقة العمالية من العامل بلغ 104 دعاوى.

وتصدرت المحاكم العمالية بالرياض بأكثر من 1,1 ألف حكم، تلتها المحاكم العمالية بالدمام بـ 673 حكماً، ثم المحاكم العمالية بجدة بـ 651 حكماً، والمحاكم العمالية بالمدينة المنورة بـ 346حكماً.

وتلقت المحاكم إلى جانب دعاوى الأجور، دعاوى مكافآت ودعاوى طلب تعويض ودعاوى طلب بدل، بالإضافة إلى الدعاوى المتعلقة بالترقيات، وقضايا التمكين من العمل، وقضايا لجان الخدمات المنزلية، وغيرها.

وتختص المحاكم العمالية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بنظام العمل، وتشمل المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، إلى جانب المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها، كذلك الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، إضافة إلى المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.