شكرا لقرائتكم خبر عن استعادة أرض بمساحة 5.570 متراً مربعاً في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعادت أمانة محافظة جدة أرضاً حكومية مخصصة لإنشاء حديقة عامة بحي النخيل في أبرق الرغامة على مساحة تقدر بنحو 5.570متراً مربعاً، وذلك بعد دعوى قضائية أقامتها على مواطن وضع يده على الأرض دون مستمسكات نظامية.

وبيّنت الأمانة أن المواطن أقام على الموقع منزلاً وسكناً للعمال وورشة مدعياً ملكيته له بموجب الإحياء، حيث جاء القرار باستعادة الحديقة بعد مرافعات قضائية وصدور حكم قضائي مؤيد من محكمة الاستئناف يلزم المدعى عليه برفع يده عن الأرض وإعادتها للملكية العامة للدولة.