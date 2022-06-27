عاجل.. الجزائر تصادر 81 مصحفاً عليه أعلام المثليين

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الشرطة الجزائرية مصادرة 81 مصحفاً كانت معروضة للبيع في مكتبة وسط مدينة بسكرة (شمال شرقي البلاد)؛ لأنها “تحمل ألوان عَلم المثليين”، وفقاً لصحيفة “النهار”.

وقالت شرطة بسكرة، في بيان على “فيسبوك”، إن عناصر الأمن قامت بتحويل نسخ القرآن المصادرة للتحقيق والمعاينة من طرف اللجنة العلمية لمديرية الشؤون الدينية.

وأضافت، أنه تمّت طباعة تلك النسخ “في دول عربية وأجنبية”، حيث تقرّر إتلاف النسخ المحجوزة، مع فتح تحقيقٍ في القضية، وفقاً لبيان الشرطة.

وحسب “قانون العقوبات الجزائري”، تُعاقب العلاقات المثلية بالسجن مدة تصل إلى عامين بموجب المادة 338 من القانون.