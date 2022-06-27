اخبار الخليج – مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية يستقبل وزير شؤون الإعلام‎‎

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية، اليوم الاثنين، بمكتبه في قصر القضيبية، سعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي، وزير شؤون الإعلام.
وأعرب معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية، عن خالص التهنئة لسعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي، على الثقة الملكية السامية بتعيينه وزيراً لشؤون الإعلام، مقدراً معاليه العطاء المتواصل لجميع الكفاءات الوطنية في مختلف مجالات مسيرة العمل الوطني في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، متمنياً لسعادته كل النجاح والتوفيق في أداء المهام المنوطة به بما يحقق التطلعات والأهداف المنشودة من قبل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مؤكداً معاليه أن مملكة البحرين قطعت اشواطاً متقدمة في مختلف المجالات التنموية، وحققت نجاحات وانجازات مهمة ورائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
من جانبه؛ عبر سعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي عن اعتزازه بلقاء معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وعميق شكره وتقديره لاهتمام ودعم معاليه لعمل وزارة شؤون الاعلام ولأهمية دور الاعلام، ولكافة الجهود المبذولة والرامية لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة بمملكة البحرين.
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