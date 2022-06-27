اخبار الخليج – مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية يستقبل وزير شؤون الإعلام‎‎

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مستشار‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للشؤون‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين،‭ ‬بمكتبه‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬القضيبية،‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬رمزان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬النعيمي،‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الإعلام‭. ‬

وأعرب‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مستشار‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للشؤون‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬التهنئة‭ ‬لسعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬رمزان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬النعيمي،‭ ‬على‭ ‬الثقة‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬بتعيينه‭ ‬وزيراً‭ ‬لشؤون‭ ‬الإعلام،‭ ‬مقدراً‭ ‬معاليه‭ ‬العطاء‭ ‬المتواصل‭ ‬لجميع‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مجالات‭ ‬مسيرة‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬متمنياً‭ ‬لسعادته‭ ‬كل‭ ‬النجاح‭ ‬والتوفيق‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬المهام‭ ‬المنوطة‭ ‬به‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬التطلعات‭ ‬والأهداف‭ ‬المنشودة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬مؤكداً‭ ‬معاليه‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قطعت‭ ‬اشواطاً‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬التنموية،‭ ‬وحققت‭ ‬نجاحات‭ ‬وانجازات‭ ‬مهمة‭ ‬ورائدة‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭. ‬

من‭ ‬جانبه؛‭ ‬عبر‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬رمزان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬النعيمي‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بلقاء‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وعميق‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لاهتمام‭ ‬ودعم‭ ‬معاليه‭ ‬لعمل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الاعلام‭ ‬ولأهمية‭ ‬دور‭ ‬الاعلام،‭ ‬ولكافة‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬والرامية‭ ‬لتعزيز‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭. ‬