اخبار الخليج – العصفور يشيد بالعلاقات الإيجابية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة وزير التنمية الاجتماعية، السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور، في مكتبه، عضو مجلس الشورى، رئيس لجنة شؤون الشباب بالمجلس، السيد رضا إبراهيم منفردي.
وفي مستهل اللقاء، هنأ منفردي العصفور بالثقة الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه الجديدة، ومواصلة العمل والعطاء للارتقاء بالمجال التنموي والاجتماعي في وزارة التنمية الاجتماعية.
وبدوره، أشاد العصفور بالدور الهام الذي يضطلع به مجلس الشورى في خدمة الوطن والمواطن عبر تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، كما وتم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالشأن التنموي والاجتماعي، والتي تتركز حول مبادرات تعزيز الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية لمختلف شرائح المجتمع في مجالات التنمية والحماية والرعاية بما يصب في صالح المواطن.
ومن جانبه أثنى منفردي على جهود وزارة التنمية الاجتماعية، مؤكداً أهمية المشروعات التنموية التي تنفذها الوزارة والهادفة إلى توفير أفضل الخدمات للأفراد والأسر البحرينية بما يضمن لهم العيش الكريم والحياة الآمنة.
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