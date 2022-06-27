اخبار الخليج – العصفور يشيد بالعلاقات الإيجابية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل‭ ‬سعادة‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬السيد‭ ‬أسامة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬خلف‭ ‬العصفور،‭ ‬في‭ ‬مكتبه،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬بالمجلس،‭ ‬السيد‭ ‬رضا‭ ‬إبراهيم‭ ‬منفردي‭.‬

‭ ‬

وفي‭ ‬مستهل‭ ‬اللقاء،‭ ‬هنأ‭ ‬منفردي‭ ‬العصفور‭ ‬بالثقة‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬متمنياً‭ ‬له‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬مهامه‭ ‬الجديدة،‭ ‬ومواصلة‭ ‬العمل‭ ‬والعطاء‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالمجال‭ ‬التنموي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭.‬

‭ ‬

وبدوره،‭ ‬أشاد‭ ‬العصفور‭ ‬بالدور‭ ‬الهام‭ ‬الذي‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن‭ ‬عبر‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية،‭ ‬كما‭ ‬وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬استعراض‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بالشأن‭ ‬التنموي‭ ‬والاجتماعي،‭ ‬والتي‭ ‬تتركز‭ ‬حول‭ ‬مبادرات‭ ‬تعزيز‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬لمختلف‭ ‬شرائح‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التنمية‭ ‬والحماية‭ ‬والرعاية‭ ‬بما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬المواطن‭.‬

‭ ‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬أثنى‭ ‬منفردي‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬المشروعات‭ ‬التنموية‭ ‬التي‭ ‬تنفذها‭ ‬الوزارة‭ ‬والهادفة‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬للأفراد‭ ‬والأسر‭ ‬البحرينية‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬لهم‭ ‬العيش‭ ‬الكريم‭ ‬والحياة‭ ‬الآمنة‭.‬‭ ‬