اخبار الخليج – وزير الأشغال: مضاعفة الجهود لتطوير الطرق بما يواكب التطور العمراني والسكاني والاستثماري

محمد بن مسعود - الدمام - أكد‭ ‬سعادة‭ ‬وزير‭ ‬الأشغال‭ ‬المهندس‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬الحواج‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تولي‭ ‬اهتماماً‭ ‬خاصاً‭ ‬بمشاريع‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬بمختلف‭ ‬المحافظات،‭ ‬وأن‭ ‬الوزارة‭ ‬ماضية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬متطلبات‭ ‬التنمية‭ ‬والتطوير،‭ ‬وبما‭ ‬يحقق‭ ‬رؤى‭ ‬وتطلعات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وتوجيهات‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬وتطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطوير‭ ‬شبكة‭ ‬الطرق‭ ‬وزيادة‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬لمواكبة‭ ‬التوسع‭ ‬العمراني،‭ ‬بهدف‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬الأولويات‭ ‬الوطنية‭ ‬وتحقيق‭ ‬الاستدامة‭ ‬وتشجيع‭ ‬وجذب‭ ‬الاستثمار‭.‬

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وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الاشغال‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬مضاعفة‭ ‬الجهود‭ ‬والعمل‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬برنامج‭ ‬عمل‭ ‬الحكومة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطرق‭ ‬وبما‭ ‬يحقق‭ ‬أهداف‭ ‬وسياسات‭ ‬الحكومة‭ ‬لتحقيق‭ ‬رؤية‭ ‬المملكة‭ ‬2030‭ ‬ويصب‭ ‬في‭ ‬مسارات‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬ويواكب‭ ‬التطور‭ ‬العمراني‭ ‬والسكاني‭ ‬والاستثماري‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬المملكة‭.‬

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جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬بحضور‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬المهندس‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬الخياط،‭ ‬والوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للطرق‭ ‬المهندس‭ ‬كاظم‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف،‭ ‬ومدير‭ ‬إدارة‭ ‬مشاريع‭ ‬وصيانة‭ ‬الطرق‭ ‬المهندس‭ ‬سيد‭ ‬بدر‭ ‬علوي،‭ ‬ومدير‭ ‬إدارة‭ ‬تخطيط‭ ‬وتصميم‭ ‬الطرق‭ ‬المهندسة‭ ‬مها‭ ‬حمادة‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬مهندسي‭ ‬الوزارة،‭ ‬وذلك‭ ‬للتباحث‭ ‬عن‭ ‬آخر‭ ‬مستجدات‭ ‬مشاريع‭ ‬الطرق‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والطرق‭ ‬الداخلية‭.‬

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وأشار‭ ‬الحواج‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬تعمل‭ ‬ومع‭ ‬الشركاء‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬المختلف‭ ‬بروح‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالبنية‭ ‬التحتية‭ ‬والتي‭ ‬تمثل‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬ورئيسية‭ ‬في‭ ‬عجلة‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬مشاريع‭ ‬تطوير‭ ‬الطرق‭ ‬لها‭ ‬أهمية‭ ‬بالغة‭ ‬وذلك‭ ‬لمواكبة‭ ‬التطور‭ ‬العمراني‭ ‬والاستثماري‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬المملكة‭ ‬وبما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬انسيابية‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬ورفع‭ ‬الطاقة‭ ‬الاستيعابية‭ ‬وتقليل‭ ‬الوقت‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬التنقل‭.‬

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وتطرق‭ ‬الوزير‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬الطرق‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬أبرزها‭ ‬تمثل‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬تطوير‭ ‬الطرق‭ ‬المؤدية‭ ‬إلى‭ ‬المدينة‭ ‬الرياضية‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬شبكة‭ ‬الطرق‭ ‬المؤدية‭ ‬للمدينة‭ ‬الرياضية‭ ‬بالصخير،‭ ‬ويشتمل‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬مراحل،‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬تشمل‭ ‬إنشاء‭ ‬شبكة‭ ‬طرق‭ ‬لخدمة‭ ‬مركز‭ ‬المؤتمرات‭ ‬والمعارض‭ ‬الجديد‭ ‬وهو‭ ‬تحت‭ ‬إنشاء‭ ‬حاليا،‭ ‬والمرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬توسعة‭ ‬شارع‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬أربعة‭ ‬مسارات‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬اتجاه‭ ‬وتطوير‭ ‬التقاطعات‭ ‬المحيطة‭ ‬به،‭ ‬أما‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ (‬مستقبلية‭) ‬تتضمن‭ ‬إنشاء‭ ‬تقاطعات‭ ‬متعددة‭ ‬المستويات‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬الربط‭ ‬بالشارع‭ ‬الجنوبي‭ ‬الدائري‭.‬

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كما‭ ‬تم‭ ‬تطرق‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬لمشروع‭ ‬جسر‭ ‬البسيتين‭ ‬وشارع‭ ‬المنامة‭ ‬الشمالي‭ ‬والذي‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬مشاريع‭ ‬الطرق‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬ويهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬ربط‭ ‬جزيرة‭ ‬المحرق‭ ‬بشمالي‭ ‬جزيرة‭ ‬المنامة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬إنشاء‭ ‬جسر‭ ‬بحري‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬مسارات‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬اتجاه‭ ‬يربط‭ ‬بين‭ ‬منطقة‭ ‬الساية‭ ‬ومرفأ‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إنشاء‭ ‬شارع‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬مسارات‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬اتجاه‭ ‬بدءً‭ ‬من‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬السايه‭ ‬ويهدف‭ ‬المشروع‭ ‬لتطوير‭ ‬مسارات‭ ‬جديدة‭ ‬لدعم‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المتسارع‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وذلك‭ ‬بتنفيذ‭ ‬مشروع‭ ‬شارع‭ ‬البحرين‭ ‬الشمالي‭ ‬والذي‭ ‬يشكل‭ ‬معبراً‭ ‬آخر‭ ‬يصل‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬بمحافظة‭ ‬العاصمة‭.‬

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وتم‭ ‬مناقشة‭ ‬مشروع‭ ‬تطوير‭ ‬جنوب‭ ‬الحد‭ ‬الصناعية‭ ‬والذي‭ ‬يتضمن‭ ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬لمشاريع‭ ‬الطرق‭ ‬والصرف‭ ‬الصحي،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬مشروع‭ ‬تطوير‭ ‬تقاطع‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬الشمالي‭ ‬والذي‭ ‬يشتمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬التقاطع‭ ‬عبر‭ ‬إنشاء‭ ‬جسر‭ ‬علوي،‭ ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬توسعة‭ ‬شارع‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬مسارات‭ ‬كل‭ ‬اتجاه‭ ‬بدء‭ ‬من‭ ‬تقاطع‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬الشمالي‭ ‬إلى‭ ‬تقاطع‭ ‬بوابة‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭.‬

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وفي‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬ناقش‭ ‬سعادة‭ ‬الوزير‭ ‬فيما‭ ‬يختص‭ ‬بمشروع‭ ‬تطوير‭ ‬شرق‭ ‬سترة‭ ‬والذي‭ ‬يخدم‭ ‬مدينة‭ ‬شرق‭ ‬سترة‭ ‬الاسكانية،‭ ‬ويتضمن‭ ‬أعمال‭ ‬دفان‭ ‬وإنشاء‭ ‬طريق‭ ‬بـ‭ ‬4‭ ‬مسارات‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬إتجاه‭ ‬من‭ ‬سلمان‭ ‬الفاتح‭ ‬إلى‭ ‬شارع‭ ‬1،‭ ‬ومشروع‭ ‬تطوير‭ ‬شارع‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬والذي‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الشوارع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬توسعته‭ ‬الشارع‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬مسارات‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬اتجاه‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬تقاطع‭ ‬الفاروق‭ ‬وحتى‭ ‬الزلاق،‭ ‬علما‭ ‬سيتم‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬توسعة‭ ‬شارع‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬من‭ ‬شارع‭ ‬الشيخ‭ ‬زايد‭ ‬إلى‭ ‬تقاطع‭ ‬سار‭ ‬باتجاه‭ ‬المنامة‭ ‬الى‭ ‬5‭ ‬مسارات‭.‬

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