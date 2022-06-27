اخبار الخليج – شركة خدمات مطار البحرين تحتفي بأعضاء فريق العمل ممن أكملوا برنامج التطوير الإداري

محمد بن مسعود - الدمام - استضافت شركة خدمات مطار البحرين (باس) حفل تكريم الموظفين الذين أكملوا برنامج التطوير الإداري لدى معهد إكسلنس لحلول التدريب. وأقيمت مراسم الحفل في المقر الرئيسي لشركة باس بتاريخ 13 يونيو 2022، بحضور الرئيس التنفيذي المهندس محمد خليل، وأعضاء فريق الإدارة ومنتسبي الشركة ممن شاركوا في البرنامج.
وساهم البرنامج التدريبي المعتمد والصادر من المملكة المتحدة، بتمكين الموظفين من اكتساب وصقل مهاراتهم القيادية في مجالات عملهم المختلفة. وبعد إتمام فترة التدريب التي امتدت لأسبوعين، حاز 17 موظف من قسم الشحن وساحة المطار والورشة وقسم الصيانة والأمن وعدد من أقسام الشركة، على شهادة إكمال البرنامج بنجاح من خلال مشاركتهم في الجلسات التدريبية المنعقدة بشكل حضوري وعن بُعد.
واشتمل البرنامج التدريبي على عشرة مواضيع رئيسية، وهي حول: فن حل المشكلات واتخاذ القرارات المناسِبة، والتفكير النقدي، وحول مهارات المشرف المتمرس، ومهارات التعامل مع الآخرين، بالإضافة إلى مهارات التواصل الكتابي، والتدريب والتوجيه، وفن التعامل مع الشكاوى، والتعامل مع ذوي الطباع الصعبة، وتحفيز القوى العاملة، وكيفية بناء علاقات مُميزة للنجاح في مكان العمل.
وبهذه المناسبة، صرّح المهندس محمد خليل الرئيس التنفيذي لشركة خدمات مطار البحرين قائلًا: «يسرنا تهنئة جميع أعضاء فريق العمل من الذين أكملوا برنامج التطوير الإداري، ونحن نسعى دائمًا لإتاحة برامج التعلُّم والتطوير المختلفة للموظفين، حيث تتيح لنا تعزيز مهاراتهم والارتقاء بها إلى مستويات وآفاق جديدة. ونواصل كذلك تزويد جميع موظفينا بالفرص للتميز بمسيرتهم المهنية في الشركة، وذلك مع إعدادهم لتولّي المسؤوليات والأدوار القيادية في كافة مجالات العمل.»
ويُعد برنامج التطوير الإداري عبارة عن برنامج مُصمم لدعم المشرفين الجدد وذوي الخبرة لتمكينهم من تحفيز أعضاء فِرق العمل ورفع مستوى أدائهم وإنتاجيتهم من خلال القيادة الميدانية الصحيحة.
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