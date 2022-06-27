اخبار الخليج – شركة خدمات مطار البحرين تحتفي بأعضاء فريق العمل ممن أكملوا برنامج التطوير الإداري

محمد بن مسعود - الدمام - استضافت‭ ‬شركة‭ ‬خدمات‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ (‬باس‭) ‬حفل‭ ‬تكريم‭ ‬الموظفين‭ ‬الذين‭ ‬أكملوا‭ ‬برنامج‭ ‬التطوير‭ ‬الإداري‭ ‬لدى‭ ‬معهد‭ ‬إكسلنس‭ ‬لحلول‭ ‬التدريب‭. ‬وأقيمت‭ ‬مراسم‭ ‬الحفل‭ ‬في‭ ‬المقر‭ ‬الرئيسي‭ ‬لشركة‭ ‬باس‭ ‬بتاريخ‭ ‬13‭ ‬يونيو‭ ‬2022،‭ ‬بحضور‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬المهندس‭ ‬محمد‭ ‬خليل،‭ ‬وأعضاء‭ ‬فريق‭ ‬الإدارة‭ ‬ومنتسبي‭ ‬الشركة‭ ‬ممن‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭.‬

وساهم‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬المعتمد‭ ‬والصادر‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬بتمكين‭ ‬الموظفين‭ ‬من‭ ‬اكتساب‭ ‬وصقل‭ ‬مهاراتهم‭ ‬القيادية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬عملهم‭ ‬المختلفة‭. ‬وبعد‭ ‬إتمام‭ ‬فترة‭ ‬التدريب‭ ‬التي‭ ‬امتدت‭ ‬لأسبوعين،‭ ‬حاز‭ ‬17‭ ‬موظف‭ ‬من‭ ‬قسم‭ ‬الشحن‭ ‬وساحة‭ ‬المطار‭ ‬والورشة‭ ‬وقسم‭ ‬الصيانة‭ ‬والأمن‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أقسام‭ ‬الشركة،‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬إكمال‭ ‬البرنامج‭ ‬بنجاح‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتهم‭ ‬في‭ ‬الجلسات‭ ‬التدريبية‭ ‬المنعقدة‭ ‬بشكل‭ ‬حضوري‭ ‬وعن‭ ‬بُعد‭.‬

واشتمل‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬على‭ ‬عشرة‭ ‬مواضيع‭ ‬رئيسية،‭ ‬وهي‭ ‬حول‭: ‬فن‭ ‬حل‭ ‬المشكلات‭ ‬واتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬المناسِبة،‭ ‬والتفكير‭ ‬النقدي،‭ ‬وحول‭ ‬مهارات‭ ‬المشرف‭ ‬المتمرس،‭ ‬ومهارات‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الآخرين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مهارات‭ ‬التواصل‭ ‬الكتابي،‭ ‬والتدريب‭ ‬والتوجيه،‭ ‬وفن‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الشكاوى،‭ ‬والتعامل‭ ‬مع‭ ‬ذوي‭ ‬الطباع‭ ‬الصعبة،‭ ‬وتحفيز‭ ‬القوى‭ ‬العاملة،‭ ‬وكيفية‭ ‬بناء‭ ‬علاقات‭ ‬مُميزة‭ ‬للنجاح‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬العمل‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬المهندس‭ ‬محمد‭ ‬خليل‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬خدمات‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬تهنئة‭ ‬جميع‭ ‬أعضاء‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬الذين‭ ‬أكملوا‭ ‬برنامج‭ ‬التطوير‭ ‬الإداري،‭ ‬ونحن‭ ‬نسعى‭ ‬دائمًا‭ ‬لإتاحة‭ ‬برامج‭ ‬التعلُّم‭ ‬والتطوير‭ ‬المختلفة‭ ‬للموظفين،‭ ‬حيث‭ ‬تتيح‭ ‬لنا‭ ‬تعزيز‭ ‬مهاراتهم‭ ‬والارتقاء‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬وآفاق‭ ‬جديدة‭. ‬ونواصل‭ ‬كذلك‭ ‬تزويد‭ ‬جميع‭ ‬موظفينا‭ ‬بالفرص‭ ‬للتميز‭ ‬بمسيرتهم‭ ‬المهنية‭ ‬في‭ ‬الشركة،‭ ‬وذلك‭ ‬مع‭ ‬إعدادهم‭ ‬لتولّي‭ ‬المسؤوليات‭ ‬والأدوار‭ ‬القيادية‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬مجالات‭ ‬العمل‭.‬‮»‬

ويُعد‭ ‬برنامج‭ ‬التطوير‭ ‬الإداري‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬برنامج‭ ‬مُصمم‭ ‬لدعم‭ ‬المشرفين‭ ‬الجدد‭ ‬وذوي‭ ‬الخبرة‭ ‬لتمكينهم‭ ‬من‭ ‬تحفيز‭ ‬أعضاء‭ ‬فِرق‭ ‬العمل‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬أدائهم‭ ‬وإنتاجيتهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬القيادة‭ ‬الميدانية‭ ‬الصحيحة‭.‬