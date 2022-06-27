اخبار الخليج – المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تستقبل القائم بأعمال سفارة كندا المعتمدة لدى المملكة المقيم في الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل‭ ‬المهندس‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬الدرازي‭ ‬رئيس‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬سعادة‭ ‬السيدة‭ ‬ناتالي‭ ‬بريتون‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬سفارة‭ ‬كندا‭ ‬المعتمدة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المقيم‭ ‬في‭ ‬الرياض،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬المؤسسة‭ ‬بضاحية‭ ‬السيف‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬قدم‭ ‬الدرازي‭ ‬نبذة‭ ‬عن‭ ‬المؤسسة‭ ‬واستراتيجية‭ ‬وخطة‭ ‬عملها،‭ ‬وانجازاتها‭ ‬خلال‭ ‬مسيرتها‭ ‬الحقوقية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬أبرز‭ ‬ما‭ ‬تضمنه‭ ‬التقرير‭ ‬السنوي‭ ‬التاسع‭ ‬للمؤسسة‭. ‬كما‭ ‬طرق‭ ‬الدرازي‭ ‬الى‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة،‭ ‬والمجالات‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬العمل‭ ‬عليها‭ ‬لتطويره‭.‬

كما‭ ‬بحث‭ ‬الجانبان‭ ‬التقدم‭ ‬الحاصل‭ ‬في‭ ‬الشأن‭ ‬الحقوقي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وكيفية‭ ‬تعزيز‭ ‬المنظومة‭ ‬الحقوقية‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجال،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬التواصل‭ ‬الفعاّل‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ووكالاتها‭ ‬المتخصصة‭ ‬والمنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬الأخرى،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬دراسة‭ ‬وتحليل‭ ‬ما‭ ‬يصدر‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬الجهات‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬أو‭ ‬توصيات،‭ ‬وإعداد‭ ‬التقارير‭ ‬والتوصيات‭ ‬اللازمة‭ ‬بشأنها‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أعربت‭ ‬السيدة‭ ‬بريتون‭ ‬عن‭ ‬شكرها‭ ‬على‭ ‬حسن‭ ‬الاستقبال،‭ ‬مشيدة‭ ‬بأهمية‭ ‬دور‭ ‬المؤسسة‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬وتعزيز‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬متمنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وشعبها‭ ‬دوام‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬