اخبار الخليج – المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تستقبل القائم بأعمال سفارة كندا المعتمدة لدى المملكة المقيم في الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، سعادة السيدة ناتالي بريتون القائم بأعمال سفارة كندا المعتمدة لدى مملكة البحرين المقيم في الرياض، وذلك في مقر المؤسسة بضاحية السيف.
وخلال اللقاء، قدم الدرازي نبذة عن المؤسسة واستراتيجية وخطة عملها، وانجازاتها خلال مسيرتها الحقوقية، بالإضافة الى أبرز ما تضمنه التقرير السنوي التاسع للمؤسسة. كما طرق الدرازي الى قانون العقوبات البديلة، والمجالات التي يجب العمل عليها لتطويره.
كما بحث الجانبان التقدم الحاصل في الشأن الحقوقي في مملكة البحرين، وكيفية تعزيز المنظومة الحقوقية بما يتماشى مع المعايير الدولية في هذا الجال، فضلا عن التواصل الفعاّل مع منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الدولية الأخرى، وذلك بهدف دراسة وتحليل ما يصدر عن تلك الجهات من قرارات أو توصيات، وإعداد التقارير والتوصيات اللازمة بشأنها بالتعاون مع الجهات المختصة في المملكة.
من جانبها، أعربت السيدة بريتون عن شكرها على حسن الاستقبال، مشيدة بأهمية دور المؤسسة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين، متمنية لمملكة البحرين وشعبها دوام التقدم والازدهار.
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