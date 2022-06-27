اخبار الخليج – تخريج إحدى الدورات المتخصصة للضباط بقوة دفاع البحرين بحضور مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين‎‎‎‎

محمد بن مسعود - الدمام - جرى بقوة دفاع البحرين تخريج إحدى الدورات المتخصصة للضباط بحضور اللواء الركن بحري يوسف أحمد مال الله مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين، وذلك صباح اليوم الإثنين 27 يونيو 2022م، حيث استمع إلى إيجاز عن مختلف مراحل التدريب في هذه الدورة وما اشتملت عليها من مناهج تعليمية وتدريبية.
وفي نهاية التخريج قام مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين بتسليم الشهادات على الخريجين والجوائز التقديرية على المتفوقين في الدورة، والتي شارك فيها عدد من ضباط وزارة الداخلية.
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