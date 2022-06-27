اخبار الخليج – تخريج إحدى الدورات المتخصصة للضباط بقوة دفاع البحرين بحضور مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين‎‎‎‎

محمد بن مسعود - الدمام - جرى‭ ‬بقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬تخريج‭ ‬إحدى‭ ‬الدورات‭ ‬المتخصصة‭ ‬للضباط‭ ‬بحضور‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬بحري‭ ‬يوسف‭ ‬أحمد‭ ‬مال‭ ‬الله‭ ‬مساعد‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬للإمداد‭ ‬والتموين،‭ ‬وذلك‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬الإثنين‭ ‬27‭ ‬يونيو‭ ‬2022م،‭ ‬حيث‭ ‬استمع‭ ‬إلى‭ ‬إيجاز‭ ‬عن‭ ‬مختلف‭ ‬مراحل‭ ‬التدريب‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬وما‭ ‬اشتملت‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬مناهج‭ ‬تعليمية‭ ‬وتدريبية‭.‬

وفي‭ ‬نهاية‭ ‬التخريج‭ ‬قام‭ ‬مساعد‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬للإمداد‭ ‬والتموين‭ ‬بتسليم‭ ‬الشهادات‭ ‬على‭ ‬الخريجين‭ ‬والجوائز‭ ‬التقديرية‭ ‬على‭ ‬المتفوقين‭ ‬في‭ ‬الدورة،‭ ‬والتي‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬ضباط‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭.‬