محمد بن مسعود - الدمام - كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن زوج “المواطنة” يُسمح له بالعمل في جميع المهن ما عدا المهن المقصورة على السعوديين.
وأوضحت الوزارة أن عمل زوج المواطنة لا يُؤثر على نسب التوطين، ويُحسب فقط لأغراض الحجم في المنشأة وفقا لـ “عكاظ”.
جاء ذلك بعد مطالبة مواطنات متزوجات من غير سعوديين بمساواة أزواجهن بأبناء المواطنة، وذلك من حيث فرص العمل واحتسابهم في نسب التوطين والسماح لهن بتوكيل الزوج أو الابن.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر هل يسمح لزوج المواطنة الغير سعودي بالعمل في كافة المهن ؟.. “الموارد البشرية” تجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.