هل يسمح لزوج المواطنة الغير سعودي بالعمل في كافة المهن ؟.. “الموارد البشرية” تجيب

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن زوج “المواطنة” يُسمح له بالعمل في جميع المهن ما عدا المهن المقصورة على السعوديين.

وأوضحت الوزارة أن عمل زوج المواطنة لا يُؤثر على نسب التوطين، ويُحسب فقط لأغراض الحجم في المنشأة وفقا لـ “عكاظ”.

جاء ذلك بعد مطالبة مواطنات متزوجات من غير سعوديين بمساواة أزواجهن بأبناء المواطنة، وذلك من حيث فرص العمل واحتسابهم في نسب التوطين والسماح لهن بتوكيل الزوج أو الابن.