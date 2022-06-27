فرص وظيفية لخريجي وخريجات منشآت التدريب التقني والمهني بجازان

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة محمد عقيلي، أن الملتقى يأتي ضمن سلسلة من المبادرات، انطلاقًا من حرص المؤسسة على تحقيق التميز والريادة في جميع المجالات واستشعار المسؤولية الاجتماعية تجاه مخرجاتها، ودورها في دعم شغل الوظائف بالكوادر البشرية المدربة، والإسهام في توطين الوظائف وتعزيز التواصل بين منشآت التدريب التقني والمهني وبين قطاع الأعمال بالمنطقة. يُذكر أن الملتقى الذي يستمر يومين يشمل كذلك ندوات متخصصة للتعريف ببرامج معهد ريادة الأعمال والتعريف ببرامج بنك التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية " هدف ".
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