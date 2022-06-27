شكرا لقرائتكم خبر عن "النقل" تودع ضيوف الرحمن المغادرين لمكة المكرمة عبر طريق الهجرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ودع فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة المدينة المنورة وبالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة حجاج بيت الله الحرام المغادرين لمكة المكرمة عبر طريق الهجرة.

وكان في مقدمة المودعين مدير عام فرع الوزارة بالمدينة المنورة المهندس صابر الحربي، ومدير عام إدارة الصيانة المهندس عمر قربان، ومدير عام إدارة الطوارئ المهندس سعد القحطاني.

يُذكر أن فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية قام بحزمة من أعمال السلامة والصيانة على طريق الهجرة الذي يعد شرياناً حيوياً وهاماً لربط منطقة المدينة المنورة بالمشاعر المقدسة.