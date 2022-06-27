أمانة العاصمة المقدسة تنظم برنامج ” مهارات التكيف مع ضغوطات العمل “

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة

نظمت أمانة العاصمة المقدسة وبالتعاون مع جامعة أم القرى برنامجًا تدريبيًا بعنوان “مهارات التكيف مع ضغوطات العمل” وذلك في قاعة المحاضرات بمقر الأمانة في المشاعر المقدسة.

وأوضح مساعد أمين العاصمة المقدسة المهندس خالد بن عبدالله سندي، إن البرنامج استهدف رؤساء مراكز الخدمات في المشاعر المقدسة والعاملين في خدمة ضيوف الرحمن، مؤكدًا حرص الأمانة على إقامة مثل هذه البرامج التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى أداء العاملين، وتسهم في الرفع من مستوى انتاجيتهم بمختلف مواقعهم الوظيفية.

من جانبه بيّن مدير شؤون الحج والعمرة المهندس عثمان بن عبدالله كلكتاوي، أن عدد المشاركين في هذه الدورة تجاوز (٤٧) مشاركًا من مختلف المراكز، وهي تأتي ضمن جهود الأمانة لنشر ثقافة التعامل الأمثل مع ضغوط العمل خاصه خلال المواسم التي تتطلب بذل المزيد من الجهود.

وقدّم الدورة وكيل عمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى الدكتور رائد عبدالرحمن خليل، حيث تم التركيز على توعية الموظفين بأهمية استثمار الوقت والتعامل مع الجمهور والتغلب على ضغوط العمل التي يواجهها الموظف.