اخبار الخليج – «المهن الصحية»: السماح للبحريني بـ 6 محاولات لاجتياز امتحان ترخيص المهنة و4 محاولات لغير البحريني

محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬أنه‭ ‬بالإشارة‭ ‬إلى‭ ‬القرار‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬معالي‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬بشأن‭ ‬تعديل‭ ‬المادة‭ (‬3‭) ‬من‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬29‭) ‬لسنة‭ ‬2020‭ ‬بشأن‭ ‬لائحة‭ ‬نظام‭ ‬امتحانات‭ ‬مزاولة‭ ‬المهن‭ ‬الصحية،‭ ‬فتود‭ ‬الهيئة‭ ‬أن‭ ‬توضح‭ ‬بأنّ‭ ‬تعديل‭ ‬القرار‭ ‬المذكور‭ ‬يتيح‭ ‬للبحريني‭ ‬وغير‭ ‬البحريني‭ ‬4‭ ‬محاولات‭ ‬لاجتياز‭ ‬الامتحان‭ ‬ترخيص‭ ‬المهن،‭ ‬كما‭ ‬يسمح‭ ‬لطالب‭ ‬الترخيص‭ ‬البحريني‭ ‬بمحاولتين‭ ‬إضافيتين‭ ‬بعد‭ ‬التدريب‭ (‬بما‭ ‬يصل‭ ‬مجموع‭ ‬محاولات‭ ‬الاجتياز‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬محاولات‭)‬،‭ ‬ولا‭ ‬يسمح‭ ‬لذلك‭ ‬لغير‭ ‬البحريني،‭ ‬حيث‭ ‬يتيح‭ ‬التعديل‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬للبحريني‭ ‬فرصة‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التدريب‭ ‬قبل‭ ‬التقدم‭ ‬لاجتياز‭ ‬الامتحان‭.‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬وتنفيذا‭ ‬للتوجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬بالتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬تقوم‭ ‬بإجراء‭ ‬الامتحانات‭ ‬الكترونياً‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬برومتيرك‭ ‬العالمية‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬تتيح‭ ‬إجراء‭ ‬الإمتحان‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬مركز‭ ‬امتحانات‭ ‬معتمد‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬بلد،‭ ‬وليس‭ ‬بالضرورة‭ ‬إجراؤه‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مما‭ ‬سهل‭ ‬إجراءات‭ ‬التقدم‭ ‬للامتحان‭ ‬للمهنيين‭ ‬غير‭ ‬البحرينيين‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬لدخول‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

‭ ‬علماً‭ ‬بأن‭ ‬الهيئة‭ ‬تطبق‭ ‬امتحان‭ ‬التراخيص‭ ‬للبحرنيين‭ ‬حديثي‭ ‬التخرج‭. ‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬لغير‭ ‬البحرينين‭ ‬فيسمح‭ ‬فقط‭ ‬بالتقدم‭ ‬للترخيص‭ ‬لمستويات‭ ‬الإخصائي‭ ‬والاستشاري‭. ‬ويعتبر‭ ‬اجتياز‭ ‬الامتحان‭ ‬شرطاً‭ ‬أساسياً‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬مزاولة‭ ‬المهنة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬