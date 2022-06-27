اخبار الخليج – «المهن الصحية»: السماح للبحريني بـ 6 محاولات لاجتياز امتحان ترخيص المهنة و4 محاولات لغير البحريني

محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أنه بالإشارة إلى القرار الصادر عن معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة بشأن تعديل المادة (3) من القرار رقم (29) لسنة 2020 بشأن لائحة نظام امتحانات مزاولة المهن الصحية، فتود الهيئة أن توضح بأنّ تعديل القرار المذكور يتيح للبحريني وغير البحريني 4 محاولات لاجتياز الامتحان ترخيص المهن، كما يسمح لطالب الترخيص البحريني بمحاولتين إضافيتين بعد التدريب (بما يصل مجموع محاولات الاجتياز إلى 6 محاولات)، ولا يسمح لذلك لغير البحريني، حيث يتيح التعديل الصادر عن المجلس الأعلى للصحة للبحريني فرصة مزيد من التدريب قبل التقدم لاجتياز الامتحان.
والجدير بالذكر أن الهيئة وتنفيذا للتوجهات الحكومية بالتحول الرقمي تقوم بإجراء الامتحانات الكترونياً من خلال التعاون مع شركة «برومتيرك العالمية» والتي تتيح إجراء الإمتحان من أي مركز امتحانات معتمد في أي بلد، وليس بالضرورة إجراؤه في مملكة البحرين مما سهل إجراءات التقدم للامتحان للمهنيين غير البحرينيين دون الحاجة لدخول مملكة البحرين.
علماً بأن الهيئة تطبق امتحان التراخيص للبحرنيين حديثي التخرج. أما بالنسبة لغير البحرينين فيسمح فقط بالتقدم للترخيص لمستويات الإخصائي والاستشاري. ويعتبر اجتياز الامتحان شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة المهنة في مملكة البحرين.
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