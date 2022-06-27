رسميًا.. شركة الرياضة السعودية تعلن نقل مباريات «جولة الحسم» مجانًا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أعلنت شركة الرياضة السعودية «SSC» إتاحة مشاهدة الجولة 30 والأخيرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والمقرر لها اليوم الاثنين، مجانًا عبر قنواتها المجانية.

ونشر الحساب الرسمي لشركة الرياضة السعودية تغريدة مقتضبة عبر «تويتر» وكتب فيها: «عاجل، بعد قليل خبر هام لكل متابعينا الكرام». وبعدها نشر الحساب صورة لمواعيد مباريات اليوم الاثنين، من جولة الحسم بدوري المحترفين السعودي وكتب عليها: «الان بإمكان متابعينا الكرام مشاهدة جولة الحسم من دوري MBS مجانا عبر قنواتنا المجانية وبتقنية الـHD على اجهزة GoBX وعبر تطبيق شاهد لمشتركي Shahid-VIP». يذكر أن جميع مواجهات جولة الحسم بدوري المحترفين السعودي، تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة. وإليكم مواعيد مباريات جولة الحسم بدوري المحترفين السعودي أخبار قد تهمك

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