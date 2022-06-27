كوريا الشمالية تتهم الولايات المتحدة بتشكيل تحالف عسكري على غرار “الناتو” في هذه المنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - اتهمت كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة بتشكيل تحالف عسكري على غرار حلف شمال الأطلسي في آسيا، قائلة إن الهدف الأميركي الراسخ للإطاحة بحكومة البلاد اضطرها إلى تطوير دفاعات أقوى.

ويأتي اتهام كوريا الشمالية وسط مخاوف من أنها ربما تستعد لإجراء أول اختبار نووي منذ خمس سنوات، وبعد اتفاق أبرم مؤخرا بين الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول والرئيس الأميركي جو بايدن لنشر مزيد من الأسلحة الأميركية إذا لزم الأمر لردع بيونغ يانغ.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان على موقعها الإلكتروني أمس الأحد: “بينما تُجري بصورة سافرة تدريبات عسكرية مشتركة مع اليابان وكوريا الجنوبية، تتحرك الولايات المتحدة بشكل كامل لتشكيل تحالف على غرار حلف شمال الأطلسي في آسيا”.