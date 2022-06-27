محافظ التدريب التقني والمهني يستقبل وفداً من البنك الدولي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

استقبل معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد اليوم في مكتبه، وفداً من البنك الدولي، حيث عقد الاجتماع بحضور خبير اقتصادي أول ورئيس فريق العمل في الوفد محمد إحسان أجواد، وقادة التدريب التقني.

وثمن معاليه في بداية الاجتماع التعاون المشترك بين المؤسسة والبنك الدولي، مؤكدًا أهمية التركيز على التوجهات الحديثة والمستقبلية للمهن والمهارات التقنية، فيما استعرض رئيس الوفد الملخص التنفيذي والتوصيات حيال ورش العمل المشتركة بين المؤسسة والبنك الدولي حول مستقبل العمل والمهار.

الجدير بالذكر أن الاجتماع تضمن عدداً من التعاون المشترك بين الطرفين ويهدف لنشر ثقافة التدريب التقني والمهني وسيساهم في مستقبل مشاريع البنك الدولي حول مخرجات وبرامج المؤسسة.