اخبار الخليج – خالد بن عبد الله: «الملكية للجراحين» تسهم بفضل جودة برامجها في رفد القطاع الصحي بكوادر مؤهلة لسوق العمل

محمد بن مسعود - الدمام - نوَّه‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬ووزير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية،‭ ‬بالإسهامات‭ ‬الطبية‭ ‬والتعليمية‭ ‬المتطورة‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الكلية‭ ‬الملكية‭ ‬للجراحين‭ ‬في‭ ‬إيرلندا‭ ‬–‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الطبية‭.‬

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كما‭ ‬أشاد‭ ‬معاليه‭ ‬بالسمعة‭ ‬الطيبة‭ ‬التي‭ ‬اكتسبتها‭ ‬الكلية‭ ‬منذ‭ ‬تواجدها‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬عقدين‭ ‬من‭ ‬الزمان‭ ‬بوصفها‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أعرق‭ ‬الجامعات‭ ‬الطبية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم؛‭ ‬بفضل‭ ‬جودة‭ ‬برامجها‭ ‬ومخرجاتها،‭ ‬مثنياً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬والمتمثل‭ ‬في‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬للمملكة‭ ‬والمنطقة،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬رفد‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي‭ ‬بكوادر‭ ‬بشرية‭ ‬مؤهلة‭ ‬للانخراط‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير‭.‬

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جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬استقبال‭ ‬معاليه‭ ‬في‭ ‬مكتبه‭ ‬بقصر‭ ‬القضيبية‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ (‬الإثنين‭ ‬–‭ ‬27‭ ‬يونيو‭ ‬2022‭) ‬البروفيسورة،‭ ‬لاورا‭ ‬فياني‭ (‬Prof‭. ‬Laura Viani‭)‬،‭ ‬رئيسة‭ ‬الكلية‭ ‬الملكية‭ ‬للجراحين‭ ‬في‭ ‬إيرلندا‭ ‬–‭ ‬دبلن،‭ ‬التي‭ ‬تزور‭ ‬البلاد‭ ‬حالياً‭.‬

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وفي‭ ‬مستهل‭ ‬اللقاء،‭ ‬رحَّب‭ ‬معاليه‭ ‬بالبروفيسورة‭ ‬فياني،‭ ‬متمنياً‭ ‬لها‭ ‬طيب‭ ‬الإقامة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬تمنياته‭ ‬لها‭ ‬بالتوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬المهام‭ ‬الموكلة‭ ‬إليها‭ ‬بمناسبة‭ ‬تعيينها‭ ‬في‭ ‬منصبها‭ ‬الجديد‭.‬

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وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬اطلع‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬ستشهده‭ ‬الكلية‭ ‬من‭ ‬توسعة‭ ‬في‭ ‬مقرها،‭ ‬وذلك‭ ‬بإضافة‭ ‬مبنى‭ ‬أكاديمي‭ ‬جديد‭ ‬سيتم‭ ‬تخصيصه‭ ‬كمركز‭ ‬للأبحاث،‭ ‬وتشغيله‭ ‬بواسطة‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭.‬

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من‭ ‬جانبها،‭ ‬عبَّرت‭ ‬البروفيسورة‭ ‬فياني،‭ ‬رئيسة‭ ‬الكلية‭ ‬الملكية‭ ‬للجراحين‭ ‬في‭ ‬إيرلندا‭ ‬–‭ ‬دبلن،‭ ‬عن‭ ‬شكرها‭ ‬لمعالي‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬ووزير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬الكلية‭ ‬ومنسوبوها‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬ورعاية،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬توليه‭ ‬الكلية‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬دؤوب‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬برامجها؛‭ ‬بهدف‭ ‬الإسهام‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬جودة‭ ‬مخرجاتها‭ ‬الذين‭ ‬يمثلون‭ ‬45‭ ‬جنسية‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭.‬

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حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬البروفيسور‭ ‬كاثال‭ ‬كيلي‭ (‬Prof‭. ‬Cathal Kelly‭)‬،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للكلية‭ ‬الملكية‭ ‬للجراحين‭ ‬بإيرلندا،‭ ‬والبروفيسورة‭ ‬هانا‭ ‬ماغيي‭ (‬Prof‭. ‬Hannah McGee‭)‬،‭ ‬نائب‭ ‬رئيسة‭ ‬الكلية‭ ‬للشؤون‭ ‬الأكاديمية،‭ ‬والبروفيسور‭ ‬سمير‭ ‬العتوم،‭ ‬رئيس‭ ‬الكلية‭ ‬الملكية‭ ‬للجراحين‭ ‬في‭ ‬إيرلندا‭ ‬–‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الطبية‭.‬