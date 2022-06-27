زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب جزر ساندويتش جنوبي المحيط الأطلسي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات ضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجات على مقياس ريختر اليوم، جزر ساندويتش في جنوب المحيط الأطلسي. وأفاد المركز الأمريكي المتوسطي لرصد الزلازل، بأن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، فيما لم ترد إلى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.

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