اخبار دوليه – مركز الفلك يحدد موعد عيد الأضحى 2022

محمد بن مسعود - الدمام - قال مركز الفلك الدولي، إن السبت الموافق 9 يوليو سيكون أول أيام عيد الأضحى في العديد من دول العالم الإسلامي.
جاء ذلك في بيان للمركز تلقى موقع CNN بالعربية نسخة منه، وذكر فيه: «بدأت معظم الدول الإسلامية شهر ذي القعدة يوم الأربعاء 01 يونيو، وعليه سيتم تحري هلال شهر ذي الحجة يوم الأربعاء 29 يونيو، وفي ذلك اليوم فإن رؤية الهلال غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم الإسلامي، في حين أنها ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب من غرب آسيا وشمال أفريقيا. وعليه من المتوقع أن يكون يوم الخميس 30 يونيو أول أيام شهر ذي الحجة في العديد من الدول، وأن يكون الجمعة 8 يوليو وقفة عرفة، والسبت 9 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك».
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