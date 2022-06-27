اخبار دوليه – مركز الفلك يحدد موعد عيد الأضحى 2022

محمد بن مسعود - الدمام - قال‭ ‬مركز‭ ‬الفلك‭ ‬الدولي،‭ ‬إن‭ ‬السبت‭ ‬الموافق‭ ‬9‭ ‬يوليو‭ ‬سيكون‭ ‬أول‭ ‬أيام‭ ‬عيد‭ ‬الأضحى‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬الإسلامي‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬للمركز‭ ‬تلقى‭ ‬موقع‭ ‬CNN‭ ‬بالعربية‭ ‬نسخة‭ ‬منه،‭ ‬وذكر‭ ‬فيه‭: ‬‮«‬بدأت‭ ‬معظم‭ ‬الدول‭ ‬الإسلامية‭ ‬شهر‭ ‬ذي‭ ‬القعدة‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬01‭ ‬يونيو،‭ ‬وعليه‭ ‬سيتم‭ ‬تحري‭ ‬هلال‭ ‬شهر‭ ‬ذي‭ ‬الحجة‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬29‭ ‬يونيو،‭ ‬وفي‭ ‬ذلك‭ ‬اليوم‭ ‬فإن‭ ‬رؤية‭ ‬الهلال‭ ‬غير‭ ‬ممكنة‭ ‬بالعين‭ ‬المجردة‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الإسلامي،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أنها‭ ‬ممكنة‭ ‬بصعوبة‭ ‬باستخدام‭ ‬التلسكوب‭ ‬من‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭. ‬وعليه‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬30‭ ‬يونيو‭ ‬أول‭ ‬أيام‭ ‬شهر‭ ‬ذي‭ ‬الحجة‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول،‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬الجمعة‭ ‬8‭ ‬يوليو‭ ‬وقفة‭ ‬عرفة،‭ ‬والسبت‭ ‬9‭ ‬يوليو‭ ‬أول‭ ‬أيام‭ ‬عيد‭ ‬الأضحى‭ ‬المبارك‮»‬‭.‬