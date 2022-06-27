أسعار النفط.. خام “برنت” يسجل 113 دولاراً للبرميل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

واصلت أسعار النفط، مكاسبها اليوم الاثنين، مع ترقب المستثمرين لأي تحركات ضد صادرات النفط والغاز الروسية قد يتم اتخاذها خلال اجتماع زعماء مجموعة الدول السبع في ألمانيا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.2% إلى 113.34 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها 2.8% يوم الجمعة.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 107.73 دولار للبرميل مرتفعا 11 سنتًا أو 0.1% بعد ارتفاعه 3.2% في الجلسة السابقة.

وسجلت تعاقدات الخامين ثاني انخفاض أسبوعي لها الأسبوع الماضي، مع تعزيز ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات الرئيسية الدولار وإثارة مخاوف من الركود.

لكن أسعار النفط ظلت مدعومة جيدا فوق 100 دولار للبرميل مع استمرار قلة المعروض من الخام والمنتجات النفطية بسبب العقوبات الغربية على النفط الروسي.