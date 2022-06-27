أبرزها المكسرات.. أطعمة تساهم في الحفاظ على صحة الأسنان

محمد بن مسعود - الدمام - وسلط موقع لايف ساينس الضوء على بعض نصائح الخبراء حول أفضل وأسوأ الأطعمة للأسنان وهي :

فواكه وخضراوات مقرمشة تعد الفاكهة والخضار مثل الجزر والكرفس والتفاح خيارا رائعا لأسنانك، على الرغم من أنها ليست بديلا عن التنظيف بالفرشاة، إلا أنها يمكن أن تعمل كفرشاة أسنان طبيعية وتزيل البلاك، ويحفز إنتاج اللعاب، مما يساعد على إزالة بقايا الطعام، ويحتوي اللعاب على كميات ضئيلة من الكالسيوم والفوسفات، مما يقوي مينا الأسنان وأثبتت مراجعة أجريت عام 2021 في مجلة أكاديمية التغذية وعلم التغذية أن تناول الخضار المنخفض مرتبط بمستويات أعلى من تسوس الأسنان.

الأطعمة الغنية بالكالسيوم أخبار قد تهمك يعتبر الكالسيوم دورا أساسيا في تقوية المينا، ووجدت دراسة أجريت عام 2017 في Clinical Oral Investigations أن الشابات اللاتي لديهن كمية أقل من الكالسيوم لديهن خطر متزايد للإصابة بأمراض الفم.

البروتين الخالي من الدهون البروتينات الخالية من الدهون مثل الدجاج والأسماك والبيض كلها مصادر غنية بالفوسفور، هذا المعدن ضروري لإعادة بناء المينا ويمكن أن يحمي من التسوس، وفقا لجمعية طب الأسنان الأمريكية أن العديد من مصادر البروتين الخالية من الدهون تحتوي أيضا على كميات منخفضة من السكر ، وهو أمر مفيد للأسنان.

المكسرات تحتوي المكسرات على كمية غذائية عالية من المعادن مثل الكالسيوم، والتي تقوي المينا وفقا لجمعية طب الأسنان الأمريكية. وتضمنت أسوأ الأطعمة التي تسبب ضررًا للأسنان مايلي:

الأطعمة الصلبة يتسبب مضغ المواد الصلبة كالثلج مثلا في إحداث فوضى وقد يؤدي إلى تشقق الأسنان، تقول إخصائية أمراض اللثة وإخصائية التغذية ساندا مولدوفان: «مضغ الثلج أمر سيئ لأنه يتسبب في حدوث تشققات دقيقة في المينا، والتي يمكن أن تسبب حساسية الأسنان وتشققها».

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر قالت طبيبة التجميل الدكتورة فيكتوريا فيتسمان: «عندما تتغذى البكتيريا الموجودة في فمك على السكر، فإنها تنتج منتجا ثانويا حمضيا يزيل المينا من أسنانك، عندما يتلامس السكر مع أسنانك، فإنه يحفز إنتاج الحمض، بدوره، يهاجم الحمض طبقة المينا الخارجية لأسنانك ويجعلك عرضة للتسوس». وأظهر بحث عام 2013 في Acta Medica Academica أن زيادة استهلاك السكر يرتبط بمستويات أعلى من تسوس الأسنان.

الحمضيات تحتوي الفواكه الحمضية مثل الليمون والبرتقال والجريب فروت على كميات عالية من الأحماض والسكر، يؤدي تناول الحمض إلى تآكل طبقة المينا الواقية، وفقًا لجمعية طب الأسنان الأمريكية. بينما تقدم الحمضيات فوائد صحية، فمن الأفضل الاستمتاع بها باعتدال وكجزء من الوجبة لتقليل إنتاج الحمض.