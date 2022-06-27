شاهد.. لحظة انهيار مدرج مكتظ بالمتفرجين في حلبة لمصارعة الثيران (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - لقى 6 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 100 آخرين ، جراء انهيار قسم من مدرج خشبي، كان مكتظا بمتفرجين في حلبة لمصارعة الثيران بكولومبيا.

ويوضح مقطع فيديو نشر على موقع “تويتر”، لحظة انهيار المدرج بالمتفرجين مما أثار حالة من الذعر بين المتفرجين الذي فروا هرباً خوفا من انهيار باقي المدرجات عليهم.

وقال Ricardo Orozco حاكم مقاطعة “توليما” التي يقع بها الملعب إن الانهيار أسفر عن مقتل امرأتين و3 رجال وقاصر” وفق تعبيره لإذاعة Blu Radio المحلية.