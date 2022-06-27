اخبار الخليج – معهد البحرين للتدريب يواصل فتح باب التسجيل إلكترونياً في برامجه حتى 30 يونيو

محمد بن مسعود - الدمام - يواصل معهد البحرين للتدريب استقبال طلبات الالتحاق إلكترونياً ببرامجه المطروحة للعام 2022 -2023م، حتى يوم الخميس المقبل الموافق 30 يونيو 2022م، وذلك عبر تعبئة استمارة التسجيل المتوفرة على بايو إنستغرام المعهد bti_moe، والموقع الإلكتروني http://www.moedu.gov.bh/bti
وفي إطار ذلك، أشارت الدكتورة زينب آل طوق مدير إدارة شئون التدريب للهندسة والعلوم أن البرامج المطروحة تم تطويرها وفقاً لمعطيات لجان المعهد الاستشارية التي تعقد بشكل دوري، مبينة أهمية التخصصات المهنية والتقنية في وقتنا الحالي، والتي يطرحها المعهد أمام طلبة الثانوية العامة والباحثين عن عمل، من أجل تخريج شباب قادر على تلبية متطلبات سوق العمل، كما وأكدت الدكتورة زينب على استعداد المعهد التام لاستقبال متدربي العام المقبل، سواء كان التدريب عن بعد أو بحضورهم الشخصي للقاعات الدراسية.
من جانبها، أوضحت الأستاذة خولة البوعينين القائم بأعمال مدير إدارة شئون المتدربين بأن المعهد نجح في وضع منظومة متكاملة للتعليم الإلكتروني التفاعلي، بحيث تستوعب هذه المنظومة جميع إجراءات القبول والتسجيل إلكترونياً بما في ذلك دفع الرسوم الدراسية، مشيرة إلى أن المعهد سخّر كافة الإمكانيات لمساعدة الطلبة الراغبين في الالتحاق بتخصصات المعهد.
كما بينت الأستاذة هيفاء رحمه رئيس مكتب القبول والتسجيل بأن الالتحاق في برامج المعهد قد شهد إقبالاً كبيراً من قبل خريجي الثانوية والمهتمين، موضحة بأن مكتب التسجيل أعد نماذج طلبات التسجيل إلكترونياً تسهيلاً للراغبين في الالتحاق بالبرامج المطروحة، مشيرة بأن اختبارات القبول سوف تبدأ في تاريخ 3 يوليو وتستمر حتى 7 يوليو 2022م، وذلك بمقر المعهد.
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