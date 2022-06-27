اخبار الخليج – معهد البحرين للتدريب يواصل فتح باب التسجيل إلكترونياً في برامجه حتى 30 يونيو

محمد بن مسعود - الدمام - يواصل‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للتدريب‭ ‬استقبال‭ ‬طلبات‭ ‬الالتحاق‭ ‬إلكترونياً‭ ‬ببرامجه‭ ‬المطروحة‭ ‬للعام‭ ‬2022‭ -‬2023م،‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬المقبل‭ ‬الموافق‭ ‬30‭ ‬يونيو‭ ‬2022م،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬تعبئة‭ ‬استمارة‭ ‬التسجيل‭ ‬المتوفرة‭ ‬على‭ ‬بايو‭ ‬إنستغرام‭ ‬المعهد‭ ‬bti_moe،‭ ‬والموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬http‭://‬www.moedu.gov‭.‬bh/bti

وفي‭ ‬إطار‭ ‬ذلك،‭ ‬أشارت‭ ‬الدكتورة‭ ‬زينب‭ ‬آل‭ ‬طوق‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬شئون‭ ‬التدريب‭ ‬للهندسة‭ ‬والعلوم‭ ‬أن‭ ‬البرامج‭ ‬المطروحة‭ ‬تم‭ ‬تطويرها‭ ‬وفقاً‭ ‬لمعطيات‭ ‬لجان‭ ‬المعهد‭ ‬الاستشارية‭ ‬التي‭ ‬تعقد‭ ‬بشكل‭ ‬دوري،‭ ‬مبينة‭ ‬أهمية‭ ‬التخصصات‭ ‬المهنية‭ ‬والتقنية‭ ‬في‭ ‬وقتنا‭ ‬الحالي،‭ ‬والتي‭ ‬يطرحها‭ ‬المعهد‭ ‬أمام‭ ‬طلبة‭ ‬الثانوية‭ ‬العامة‭ ‬والباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تخريج‭ ‬شباب‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬تلبية‭ ‬متطلبات‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬كما‭ ‬وأكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬زينب‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬المعهد‭ ‬التام‭ ‬لاستقبال‭ ‬متدربي‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬التدريب‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬أو‭ ‬بحضورهم‭ ‬الشخصي‭ ‬للقاعات‭ ‬الدراسية‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جانبها،‭ ‬أوضحت‭ ‬الأستاذة‭ ‬خولة‭ ‬البوعينين‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬شئون‭ ‬المتدربين‭ ‬بأن‭ ‬المعهد‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬منظومة‭ ‬متكاملة‭ ‬للتعليم‭ ‬الإلكتروني‭ ‬التفاعلي،‭ ‬بحيث‭ ‬تستوعب‭ ‬هذه‭ ‬المنظومة‭ ‬جميع‭ ‬إجراءات‭ ‬القبول‭ ‬والتسجيل‭ ‬إلكترونياً‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬دفع‭ ‬الرسوم‭ ‬الدراسية،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المعهد‭ ‬سخّر‭ ‬كافة‭ ‬الإمكانيات‭ ‬لمساعدة‭ ‬الطلبة‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬الالتحاق‭ ‬بتخصصات‭ ‬المعهد‭.‬

كما‭ ‬بينت‭ ‬الأستاذة‭ ‬هيفاء‭ ‬رحمه‭ ‬رئيس‭ ‬مكتب‭ ‬القبول‭ ‬والتسجيل‭ ‬بأن‭ ‬الالتحاق‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬المعهد‭ ‬قد‭ ‬شهد‭ ‬إقبالاً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬خريجي‭ ‬الثانوية‭ ‬والمهتمين،‭ ‬موضحة‭ ‬بأن‭ ‬مكتب‭ ‬التسجيل‭ ‬أعد‭ ‬نماذج‭ ‬طلبات‭ ‬التسجيل‭ ‬إلكترونياً‭ ‬تسهيلاً‭ ‬للراغبين‭ ‬في‭ ‬الالتحاق‭ ‬بالبرامج‭ ‬المطروحة،‭ ‬مشيرة‭ ‬بأن‭ ‬اختبارات‭ ‬القبول‭ ‬سوف‭ ‬تبدأ‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬3‭ ‬يوليو‭ ‬وتستمر‭ ‬حتى‭ ‬7‭ ‬يوليو‭ ‬2022م،‭ ‬وذلك‭ ‬بمقر‭ ‬المعهد‭.‬