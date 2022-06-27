ارتفاع أسعار الذهب مع اعتزام مجموعة السبع حظر استيراده من روسيا

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين في الوقت الذي أثارت فيه أنباء عن اعتزام بعض الدول الغربية حظر واردات المعدن من روسيا رسميا بسبب حربها في أوكرانيا بعض الاهتمام بالذهب.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 1835.58 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0231 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.3 في المئة إلى 1836.30 دولار.

وقال جيفري هالي كبير محللي أواندا “يبدو أن حظر مجموعة السبع استيراد الذهب الروسي يقدم بعض الدعم على المدى القريب في أوائل التعامل بآسيا.

“ولكن ..لا أتوقع أن يمثل هذا تغييرا هيكليا في توقعات العرض والطلب يدعم الأسعار.”

وتحركت أربع من دول مجموعة السبع لحظر واردات الذهب الروسي يوم الأحد لتشديد الضغط على موسكو وقطع وسائلها لتمويل حربها في أوكرانيا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.2 في المئة إلى 21.36 دولار للأونصة بينما ارتفع سعر البلاتين 0.5 في المئة إلى 912.00 دولار كما زاد البلاديوم 0.6 في المئة إلى 1886.65 دولار.