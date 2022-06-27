وأظهر التقرير، أن إجمالي الصادرات السلعية في شهر أبريل بلغ 137.12 مليار ريال، وقفزت بنسبة 98% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي. وساهم في ارتفاع نسبة الصادرات زيادة تصدير المنتجات المعدنية بنسبة 122%، وارتفاع صادرات السلع والمنتجات المتنوعة بنسبة 120%، وصعود تصدير الأسلحة والذخائر وأجزائها بنسبة 87.77% لتصل إلى 13.4 مليون ريال بعد أن كانت قيمتها 7.1 مليون ريال.
وكانت صادرات السعودية إلى دول أستراليا وجزر الباسفيك سجلت نموا قويا في عام واحد، بارتفاع الصادرات بنسبة 287%، إضافة إلى ارتفاع صادرات دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 129%، ودول أمريكا الشمالية بنسبة 125%.
وفي ما يختص بالصادرات البترولية، حافظت السعودية على سقفها بأعلى من 100 مليار ريال، لتبلغ قيمة الصادرات البترولية 109.95 مليار ريال لتعادل نسبتها 80% من إجمالي الصادرات، فيما بلغت الصادرات غير البترولية نحو 22.73 مليار ريال، أما إعادة التصدير فبلغت قيمتها 4.64 مليار ريال.
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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية توسع صناعة البواخر والطائرات.. صادراتها بلغت 1.84 مليار ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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