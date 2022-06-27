السعودية توسع صناعة البواخر والطائرات.. صادراتها بلغت 1.84 مليار ريال

محمد بن مسعود - الدمام - كشف رصد أجرته «عكاظ»، بناء على تقارير حكومية، أن صادرات السعودية السلعية من العربات والطائرات والبواخر ومعدات النقل المماثلة قفزت بنسبة 18.2% خلال شهر أبريل الماضي، مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2021، لتبلغ قيمة الصادرات نحو 1.84 مليار ريال، فيما قفزت نسبة تلك الصادرات 28.47% مقارنة بشهر مارس 2022.

وأظهر التقرير، أن إجمالي الصادرات السلعية في شهر أبريل بلغ 137.12 مليار ريال، وقفزت بنسبة 98% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي. وساهم في ارتفاع نسبة الصادرات زيادة تصدير المنتجات المعدنية بنسبة 122%، وارتفاع صادرات السلع والمنتجات المتنوعة بنسبة 120%، وصعود تصدير الأسلحة والذخائر وأجزائها بنسبة 87.77% لتصل إلى 13.4 مليون ريال بعد أن كانت قيمتها 7.1 مليون ريال.

وكانت صادرات السعودية إلى دول أستراليا وجزر الباسفيك سجلت نموا قويا في عام واحد، بارتفاع الصادرات بنسبة 287%، إضافة إلى ارتفاع صادرات دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 129%، ودول أمريكا الشمالية بنسبة 125%.

وفي ما يختص بالصادرات البترولية، حافظت السعودية على سقفها بأعلى من 100 مليار ريال، لتبلغ قيمة الصادرات البترولية 109.95 مليار ريال لتعادل نسبتها 80% من إجمالي الصادرات، فيما بلغت الصادرات غير البترولية نحو 22.73 مليار ريال، أما إعادة التصدير فبلغت قيمتها 4.64 مليار ريال.