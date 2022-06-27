«الاستيراد»: سنسدد مباشرة للموردين

محمد بن مسعود - الدمام - قال الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد سعد الخلب: «إن التسهيلات الائتمانية المصروفة من قبل البنك لعام 2021 بلغت نحو 1.7 مليار ريال».

وأوضح الخلب، أن تلك التسهيلات أسهمت في تمكين وصول المنتجات السعودية إلى أكثر من 50 دولة، منها ألمانيا، الصين، الهند، إندونيسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها، مبيناً أن البنك وجه نسبة 51 % من إجمالي تمويلاته للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبين أن البنك أطلق منتجات تمويلية مرنة بمزايا تنافسية تسهم في زيادة استيراد المنتجات السعودية، من خلال سداد البنك المباشر للموردين، وتمويل ما قبل التصدير عبر أوامر شراء مؤكدة لمدخلات إنتاج الصادرات السعودية، بجانب إصدار الضمانات، وتمويل الاستيراد وسلاسل التوريد والتمويل الهيكلي للمشاريع الدولية، وتمويل رأس المال العامل.

وأضاف أن البنك أطلق منتجات تأمينية متنوعة، ومن ذلك وثيقة تأمين توفر للمصدر السعودي تغطية تجاه مخاطر عدم سداد المشتري الدولي نتيجة مخاطر تجارية أو سياسية، فضلا عن منتجات تمويلية وتأمينية أخرى قيد التفعيل العام القادم.