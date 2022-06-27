العلماء يكشفون فصيلة الدم المرتبطة بارتفاع خطر الإصابة بسرطان البنكرياس بنسبة 72%

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

كشفت الأبحاث المبكرة، عن صلة بين فصيلة دم معينة وخطر الإصابة بسرطان البنكرياس.

ووفق صحيفة “تايمز أو إنديا”، فإن بحث عام 2017 نُشر في مجلة PLOS One أظهر أن فصيلة الدم B كانت مرتبطة بتراجع خطر الإصابة بجميع أنواع السرطان مقارنة بفصيلة الدم A.

ووجدت دراسة أخرى أن فصيلة الدم B كانت مرتبطة أيضا بانخفاض خطر الإصابة بسرطان المعدة والمثانة أيضا.

وبحسب إحدى الدراسات البحثية المبكرة، كان لدى أصحاب فصيلة الدم B فرصة أعلى بنسبة 72% للإصابة بسرطان البنكرياس. وأظهرت النتائج المنشورة في مجلة المعهد الوطني للسرطان أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة دم A أو B أو AB كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان البنكرياس من الأفراد الذين يحملون فصيلة الدم O، وفق “سبوتنيك”.

ووفقا للدراسة، على عكس الأشخاص من الفصيلة O، فإن الأشخاص من الفصيلة A لديهم فرصة أعلى بنسبة 32 في المئة للإصابة بسرطان البنكرياس، في حين أن الأشخاص الذين يحملون الفصيلة AB أو B لديهم فرصة أعلى 51 في المئة و72 في المئة، على التوالي للإصابة بسرطان البنكرياس.

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وأوضحت الدراسة، أن 17 في المئة من حالات سرطان البنكرياس تُعزى إلى وراثة فصيلة دم غير O.