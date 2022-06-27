وظائف شاغرة في شركة تطوير التعليم القابضة بالرياض ومكة

محمد بن مسعود - الدمام -
كشفت شركة تطوير التعليم القابضة عبر موقعها الإلكتروني بوابة التوظيف، عن توفر وظائف إدارية لحملة الدبلوم فأعلى بالرياض ومكة المكرمة.
وتشمل الوظائف الشاغرة:
1- مُستشار إعلامي بشرط حصول المتقدم على بكالوريوس أو ماجستير أو ما يعادلها من تخصص ذات العلاقة، وخبرة 6 سنوات فأكثر.
2- مدير مشروع بشرط حصول المتقدم على بكالوريوس أو ماجستير (إدارة المشاريع)، وخبرة 4 سنوات فأكثر.
3- سكرتير تنفيذي بشرط حصول المتقدم على دبلوم أو بكالوريوس سكرتارية أو ما يعادلها، و خبرة 3 سنوات فأكثر.
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4- شريك أعمال بشرط حصول المتقدم على بكالوريوس أو ماجستير (موارد بشرية) أو ما يعادلها، وخبرة 3 سنوات فأكثر.
5- مُنسق إداري بشرط حصول المتقدم على بكالوريوس محاسبة أو إدارة مالية – ماجستير محاسبة او أدارة مالية، و ثلاث سنوات خبرة لشهادة البكالوريوس – سنة خبرة لشهادة الماجستير.
وأوضحت أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1443/11/27هـ الموافق 2022/06/26م.
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