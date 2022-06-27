150 وظيفة شاغرة لدي وزارة البيئة ..الشروط ورابط التقديم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن توفر 150 وظيفة للجنسين في مختلف التخصصات الفنية والمالية والهندسية بجميع مناطق المملكة، وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية:

المسميات الوظيفية:

1- أخصائي قانوني مساعد.

2- أخصائي قانوني ممارس.

3- مراقب مالي مساعد.

4- مراجع داخلي مساعد.

5- أخصائي رقابة إدارية مساعد.

6- مطور برامج مساعد.

7- مساعد أخصائي استراتيجيات.

8- مطور برامج ممارس.

9- أخصائي استثمار مساعد.

10- أخصائي إحصائي ممارس.

وغيرها من الوظائف كما هو مرفق بالصورة:

الشروط العامة:

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1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- أن يكون حسن السيرة السلوك.

3- ألا يكون محكوما عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

4- ألا يكون مفصولا من الخدمة بالدولة.

5- أن يكون لائقا صحيا.

6- معادلة المؤهل من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة العربية السعودية.

7- توفر اختبار القدرة المعرفية وإرفاق درجة الاختبار.

8- توفر اختبار اللغة الإنجليزية (TOFEL, IELTS, step )وإرفاق درجة الاختبار.

أماكن العمل:

(الرياض، المدينة المنورة، جازان، عسير، المنطقة الشرقية، الباحة، منطقة الجوف، الحدود الشمالية، نجران، القصيم، منطقة مكة المكرمة، منطقة تبوك، منطقة حائل، ديوان الوزارة بوزارة الزراعة).

وأوضحت الوزارة أن التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الثلاثاء الموافق 2022/06/28م، عبر رابط الموقع.