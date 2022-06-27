جامعة الملك عبدالعزيز توفر وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

كشفت جامعة الملك عبدالعزيز، عن توفر عدد (260) وظيفة أكاديمية للجنسين بمسمى مدرس “معلم ممارس” بالمستوى السادس، لمواطنين مؤهلين بنظام التعاقد عن طريق المسابقة الوظيفية، وذلك وفقاً للمسيمات والشروط التالية:

المسمى الوظيفي:

– مدرس (معلم ممارس).

عدد الوظائف:

– عدد (260) وظيفة أكاديمية.

المستوى الوظيفي:

– المستوى السادس.

مكان العمل:

– معهد اللغة الإنجليزية.

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التخصصات:

1- تدريس اللغة الإنجليزية للناطقين بغيرها (TESOL).

2- تدريس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية (TESL).

3- تدريس اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية (TEFL).

4- اللغويات التطبيقية (Applied Linguistics).

المؤهلات والخبرات:

1- درجة الماجستير أو ما يعادلها + بدون خبرة.

2- أن لا يقل التقدير العام عن جيد جداً (اذا كان حاصلاً عليها من جامعة تمنحها تقدير).

3- أن يكون حاصلاً على درجة (6.5) في الآيلتس الأكاديمي (IELTS) على أن لا تقل درجة كل مهارة عن (6) درجات أو ما يعادله في اختبار التوفل عبر الانترنت (TOEFL IBT).

4- أن لا يكون المتقدم مرتبط بوظيفة حكومية أثناء التقديم

شروط الوظيفة:

1- أن لا يقل التقدير العام عن جيد جدا (اذا كان حاصلاً عليها من جامعة تمنحها تقدير).

2- أن يكون حاصلا على درجة (6.5) في الآيلتس الأكاديمي (IELTS) على أن لا تقل درجة كل مهارة عن (6) درجات أو ما يعادله في اختبار التوفل عبر الانترنت (TOEFL IBT).

3- أن لا يكون المتقدم مرتبط بوظيفة حكومية أثناء التقديم.

4- اجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية في حال الترشح.

5- ما يصدره مجلس الجامعة من شروط أخرى.

موعد التقديم:

ويتم التقديم بدءً من اليوم الأحد الموافق 2022/06/26م وينتهي التقديم يوم الثلاثاء الموافق 2022/07/05م، من خلال رابط الموقع.